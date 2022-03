Mener Obosligaen aldri har vært sterkere: – Det blir et helt usannsynlig rotterace

Åsane-treneren er klokkeklar: Obosligaen har aldri vært bedre.

– Det kommer til å bli et fyrverkeri, sier Morten Røssland om kommende sesong i Obosligaen.

Publisert Publisert For mindre enn 40 minutter siden

– Det er den soleklart beste utgaven av førstedivisjon noensinne. Det har aldri vært flere store og gode lag, og så mye engasjement, sier Morten Røssland til BT.

Obosligaen 2022 har av flere blitt utpekt som tidenes beste utgave av førstedivisjon i Norge. Det henger Røssland seg på.

– Forutsetningene for god kvalitet er definitivt til stede. Det er mange storklubber med store budsjetter, og det blir for eksempel mye vanskeligere for Brann å rykke opp i år enn i 2015, sier han.

Brann-trener Eirik Horneland er usikker på om det er tidenes sterkeste utgave av Obosligaen.

– Vi får se, men det er mange med ambisjoner i hvert fall. Så vil kvaliteten etter hvert vise seg, sier han, og fortsetter:

– Det kommer til å bli tett hele veien. Det blir en aldri så liten maraton i kampen om å rykke opp.

– Man må opp på omtrent 20 seiere og kan bare tape noen få kamper om man skal rykke opp, sier Eirik Horneland.

– Rotterace

Fotballekspert i Eurosport, Joacim Jonsson, påpeker at storklubber ikke nødvendigvis betyr bedre kvalitet.

– Det har aldri vært større navn, men det betyr ikke at det er den beste kvaliteten noensinne. Det er mange klubber med store navn og uttalte ambisjoner, men som ikke nødvendigvis hever nivået på ligaen.

Han trekker frem 2018-utgaven som kvalitetsmessig bedre, der Viking, Mjøndalen og Aalesund knivet om opprykk.

– Det blir udiskutabelt mange artige oppgjør i år, men nivået er ikke bedre i år enn i 2018, sier Jonsson.

Yaw Amankwah, som kommer fra Bergen og spiller for Stabæk, mener at lagene som rykket ned fra Eliteserien til Obosligaen i fjor var svake.

– Brann, Mjøndalen og vi i Stabæk rykket ned med helt horrible sesonger og dårlige poengsnitt. Og å snu den trenden, er ikke lett. De tre klubbene har en massiv jobb foran seg, sier han, og legger til:

– Det blir et helt usannsynlig rotterace.

Eurosport-ekspert Joacim Jonsson mener Obosligaen var bedre i 2018 sammenliknet med 2022.

– Ligger ekstremt mye i potten

Som om opprykk til Eliteserien ikke var motiverende nok, kommer nok en faktor inn i bildet til årets sesong: en ny TV-avtale som gjør seg gjeldende fra og med 2023.

TV 2 har kjøpt rettighetene til Eliteserien og Obosligaen fra 2023 til 2028 for 4,5 milliarder norske kroner. Det vil med andre ord bli enda mer attraktivt å rykke opp.

– Det er ekstremt mye som ligger i potten. Det blir veldig gunstig å være i Eliteserien i 2023. Så det virker som om klubbene satser stort på å rykke opp i år med en tanke om at det får bære eller briste, sier Amankwah.

Den nye TV-avtalen gjør det også viktig for klubbene i Obosligaen å ikke rykke ned.

– Det blir ekstremt viktig å overleve. Det er ingen som tør å gamble i år, for det er så viktig å være med videre økonomisk sett. Det er veldig mye på spill, sier Åsane-trener Røssland.

– Det er ekstremt mye å vinne på å rykke opp fra Obosligaen i år, sier Yaw Amankwah.

Branns største utfordrer

Jonsson er overbevist om at Brann rykker opp, og er tydelig på hvem som blir rødtrøyenes hovedkonkurrent.

– Selv om de var fryktelige i fjor, tror jeg Stabæk blir Branns største utfordrer. Fredrikstad er også et lag som kan gjøre det bra, sier Eurosport-eksperten.

Stabæk-spiller Amankwah mener bærumsklubben bør være med i kampen om opprykk, til tross for en svak fjorårssesong.

– Vi har mye kvalitet, selv om vi hadde en veldig dårlig sesong i fjor. Vi bør være Branns hovedkonkurrent, sier han.

Røssland trekker frem fem lag han tror vil kjempe i toppen av årets Obos-liga.

– Brann er soleklare favoritter. Så kommer Stabæk, Start, Fredrikstad, og kanskje Mjøndalen også deretter. De blir spennende å følge med på, sier Åsane-treneren.

– Frykter du at dere kan bli dratt inn i en nedrykkskamp i en så sterk divisjon?

– Nei, det gjør jeg ikke. Det blir selvfølgelig vanskelig å henge med i toppen, men vi ønsker å bite fra oss og prege ligaen i år også, svarer Morten Røssland.

Publisert Publisert: 6. mars 2022 19:44 Oppdatert: 6. mars 2022 20:03