Hva gjør man når besteforeldre bryter regler for snop og usunn mat?

– Jeg ser i ulike grupper på nett at mange foreldre er sinte på besteforeldre som gir barnebarna usunn mat, men jeg gidder ikke lage surskap for dette. Hvis man har et sunt og godt kosthold i hverdagen, er det ingen krise. De fleste barn løpet rundt hele dagen og bruker masse energi. Det ser jeg som jobber i barnehage.

– Det går helt greit for aktive unger om det blir et par boller og en is i ny og ne. Hvis barna sitter mye i ro, eller hvis de er veldig mye sammen med besteforeldrene, kan jeg forstår at det blir et tema.

– Men husk at det var ikke noe annerledes før i tiden. Mine besteforeldre serverte både kaker og vafler når vi kom på besøk da vi var små. Det ble folk av oss også.