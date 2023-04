Påske, feire og fri. Er det greit å drikke sammen med barna?

(Stavanger Aftenblad:) Mine, dine og deres unger og foreldre og tremenninger skal snart samles i påsken. Hvor stor plass vil alkoholen ta? – Vi ser ikke hvor mye oftere vi drikker, mener rusforsker Torgeir Gilje Lid.

– Vi ønsker å lære ungene at man skal gjøre alt med måte, sier Frode og Marit Ravndal. Topptur på langrennsski er kanskje et unntak, for palmesøndag tok de seg til Grubbå i Sirdal.

– Vi har ikke noe annet forhold til alkohol på hytten enn vi har hjemme, sier Frode Ravndal.

For familien Ravndal, bestående av Frode, Nora (8) og Ella (10) og Marit er ikke ferielivet med alkohol så komplisert.

– Vi prøver å lage et avklart og bra forhold til alkohol, der man kan nyte alkohol uten å bli full. Vi tar oss gjerne en øl til maten og ikke så mye mer enn det, til Aftenbladet.

Mor og far ønsker å lære ungene at man skal gjøre alt med måte, for blir det for mye, så blir det feil.

– Rett mengde, da blir det meste greit, sier de.

Torgeir Gilje Lid er forskningsleder på Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning,, ved SUS, og førsteammenuensis ved avdeling for folkehelse på Helsevitenskapelig fakultet, UiS.

Han har sett at det ikke er like rett frem for alle, og at alkoholen ofte tar stor plass i sosiale sammenhenger.

– Alkohol er alminneliggjort

– I Norge har vi normalisert eller alminneliggjort alkohol i veldig mange anledninger hvor vi for en generasjon siden ikke drakk alkohol. Tenk på hvordan det var med røyking. Det var helt kurant å røyke i mange sosiale sammenhenger, men veldig få av de sammenhengene inkluderte alkohol. I dag har vi byttet ut røyken med alkohol.

– Vi tror vi har blitt kontinentale med alkoholvanene våre, men vi har bare et kontinentalt ferniss over et typisk norsk drikkemønster. Vi drikker omtrent tilsvarende mengde alkohol som italienerne pr. år, men fordeler det på halvparten av dagene. Når de sier at de drikker et glass vin til maten, så drikker de ett glass vin til maten. Når vi tar et glass vin til maten, tar vi ett til. Og ett til. Og så tar vi vinen med i sofakroken etterpå.

– Ruseffekten av alkohol er mye viktigere for nordmenn enn for italienere, men vi vil ikke helt innrømme det.

Lid tror vi trenger en større bevissthet om hva alkohol betyr for oss og fellesskapet, og om hvordan vår egen drikking kan påvirke andre.

Han mener vi bør tenke over at vi har alminneliggjort drikking og at alkoholen tar for stor plass i både i sosiale sammenhenger på jobb og privat. Også i offentlige sammenhenger.

– Over en generasjon eller to har det skjedd en gradvis endring. Fordi de fleste av oss er en del av den endringen, tenker vi ikke over det nettopp fordi det er så alminnelig.

– Vi ser ikke hvor mye oftere vi drikker. De fleste tar ikke direkte skade av det, men vi snakker nok lite om hva det gjør med fellesskapet.

Og med barna.

Greit å drikke med barna?

Rusforsker Sverre Nesvåg, også tilknyttet, sier at det er vanskelig å si noe generelt om hvor grensen går for hvor mye foreldre kan drikke når det er barn til stede.

Noen barn er mer fintfølende enn andre, og noen voksne tåler alkohol dårligere enn andre.

Men:

– Hvis barna har relativt trygge forhold i familien og en tillitsfullt relasjon til foreldrene, er det ikke nødvendig med noen alkoholfrie soner, slik andre tar til orde for, mener Nesvåg.

Alle er enige om at det er problematisk og potensielt skadelig for barna hvis mor og far raver fulle og snøvlende rundt på familiehytten. Men foreldrenes rusvaner kan oppleves som ubehagelig for barn selv om ikke rusen tar helt overhånd.

For barn kan ikke inkluderes i selve drikkingen. Den aktiviteten er forbeholdt de voksne.

Hvis alkoholen tar for mye plass på hytteturen, at det blir en egen greie og de voksne danner et eget fellesskap med alkoholen i sentrum, vil barna kunne oppleve å bli stående på sidelinjen.

– I Sør-Europa vil de aldri trekke frem alkoholen som det mest sentrale i en sosial aktivitet. Den er selvsagt og selvfølgelig, men blir ikke kjempeviktig. Det jeg synes er interessant, er i hvilken grad situasjonen blir preget av at det skal drikkes. For barn forstår ikke hvordan alkohol kan være viktig, sier Nesvåg.

Ifølge Lid er barna mer sensitive for hvordan alkohol påvirker voksne enn vi tror.

– Det betyr ikke at barn alltid tar skade av det. Noen voksne er forsiktige og lager gode rammer, andre er ikke så bevisste. Men særlig i ferier og høytider, hvor det lett kan bli mange dager etter hverandre med alkohol, er det viktig å begrense både mengde og antall anledninger, sier Torgeir Gilje Lid.

Han mener ikke at vi aldri kan drikke foran barn, men at vi må være bevisste at samværet med voksne venner kan oppleves annerledes for barna enn hva vi tror.

Ifølge Nesvåg kan barn fint tåle at foreldrene forandrer seg litt etter å ha drukket litt. Men hvis rusen fører til pinlige eller skremmende episoder, må de voksne foreta seg noe.

– Hvis det har skjedd noe med alkohol som ikke er bra, har de voksne en sterk forpliktelse til å snakke med barna om det.

En samtale med barna om alkoholbruken er noe rusforskeren anbefaler alle foreldre å ta, særlig før ferietid.

– Det beste rådet jeg kan gi, er å spørre barna hvordan de opplever det når mor og far drikker. Vær nysgjerrig. Alle foreldre vil jo at barna skal ha det kjekt, sier Nesvåg.

– Det beste rådet jeg kan gi, er å spørre barna hvordan de opplever det når mor og far drikker, sier rusforsker Sverre Nesvåg.

VG-artikkel ga forskeren hakeslipp

I en bedrift Sverre Nesvåg besøkte som foredragsholder, var det jevnlige hytteturer for de ansatte.

– En av de ansatte var avholdsmann, og jeg spurte ham om hva han syntes om turene. Han hadde et herlig bilde. Hvis alkoholen lå på toppen av sekken, sa han, var det ikke kjekt. Hvis den lå på bunnen, var det helt greit.

Lid har gjort samme erfaringer som Nesvåg.

– I dag er det også mye vanskeligere å delta i sosiale settinger for de som har et problem med alkohol enn før, og det kan gjelde mange flere enn vi er klar over. Før kunne du gå i sosiale settinger og være trygg på at du ikke ble utsatt for alkohol. I dag er det mange færre sosiale sammenhenger hvor du kan være trygg på det, også i offentlige sammenhenger.

– For eksempel i fadderuker. Eller i Arendalsuka. Aftenbladet hadde en større reportasje om politikere som delte leilighet under Arendalsuka i fjor. I den reportasjen spilte alkohol og forventninger om fest og utskeielser en stor rolle.

– Mange vinanmeldelser fungerer som alkoholreklame. De illustrerer veldig godt hvordan vi har alminneliggjort drikking, sier Lid videre.

Han illustrerer det med at VG en fredag i februar hadde en artikkel om vin til TV-serier. «Kan opplevelsen av film og TV forsterkes eller forbedres med en utvalgt vin i glasset?».

– Den ga meg litt hakeslipp. Der kunne vi få tips om vin som passet til «Evy og alltid», «Sopranos» og andre serier og filmer. Da handler det mer om alkoholens effekter enn vinens kvaliteter. Det er helt skrudd.

Lid legger til formuleringer fra Aftenbladets vinanmeldelser i samme kategori: «Vinen som klarer den krevende overgangen fra middagsbord til TV-krok» og «viner som passet til ventetiden før advent».

– Hva slags kultur ligger bak dette? Hva formidler det til unge? Dette er både et symptom på hvor alminneliggjort alkohol er blitt, og bidrar samtidig til at alkohol hører naturlig til der den ikke hørte til før.

Påsken er først og fremst ulike former for ski for Anders Netland Jacobsen, Elise, Rut Undheim og Benjamin.

– Skal slippe å se oss beruset

I barnetrekket i Ålsheia får Elise og Benjamin H. Jacobsen mer og mer dreis på alpinsvinger. Både faren og bonusmoren Rut Undheim har en sterk friluftsinteresse og håper nok at dette skal gå i arv.

– Jeg har ikke selv vokst opp i et hjem der det er blitt drukket mye alkohol og har nok vært vant med at det er sånn det skal være. Det blir kanskje ei øl på kvelden, sier Anders Netland Jacobsen fra Lura.

– Alkohol har derfor ikke vært noe stort tema for oss. Men det hadde nok vært annerledes hvis det var motsatt.

Denne påsken ferierer de med en vennefamilie i hytten si, som ligger like i nærheten av Ålsheia.

– Jeg har vokst opp i et hjem der jeg aldri har sett foreldrene mine beruset. Jeg har samme filosofien selv: Det skal de få slippe, sier Rut Undheim.

– Så kan de godt tåle at de ser oss ta en øl eller et glass vin, men at det stopper med det.

– Målet vårt nå er å få ungene opp og stå både på langrenn og slalåm, sier Anders Netland Jacobsen. Datteren Elise synes å ligge godt an.

Hva er hyttekos?

Familieterapeut Kate Elin Søyland i Åpen Dialog forteller at temaet alkohol i familieferier ikke er uvanlig terapitimene.

– Det jeg har god erfaring med, er at paret snakker sammen før alle sitter der på hytten. Da blir det ofte klart at det er ulike definisjoner på hva som er hyttekos og god påske. Noen velger vekk alkoholen for å sikre en trygg ferie, mens andre finner en annen linje som fungerer for store og små. Hvis man også snakker om hva man skal gjøre hvis noen ikke har det fint, har man en plan B.

En ting som ofte blir feil, er å anklage den andre i paret for å ha drukket for mye kvelden før.

Kate Elin Søyland er ikke utrent i å snakke om alkoholbruk i familieterapitimene.

– Den som skal ha drukket for mye, vil ofte nekte, og så ender det kanskje opp med dårlig stemning og lite dialog. Et godt tips er å ta den andres opplevelse på alvor, og se hverandres perspektiv. Og igjen, at man snakker om dette på forhånd. Hvis en har en tendens til å ta et glass for mye, vil han eller hun da kunne være med og eie løsningen.

For hvis alkohol blir tatt opp til diskusjon, enten av voksne eller barn, er det kanskje allerede et problem, sier Søyland.

– Da kan det være at man heller må ta den alkoholen i et annet lag, og ta på alvor at ikke alle synes det er like hyggelig. Det viktigste er at alle har det fint på hytten. Da blir ferien god.