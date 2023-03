– Både for Norge og Europa virker 4. klasse å være en grense. Det er også en alder der barna ikke er like mye på SFO og gjerne går hjem til tomt hus. Det er praktisk og trygt for foreldre.

– Fremfor å holde igjen på tilgangen, bør foreldre følge med og oppdra barna til å bli kritiske brukere. Barn ønsker at foreldre er interessert.

– Husk at du selv er et forbilde. Scroller du under middagen, kan du ikke klage på at barnet gjør det samme. Og ikke les e-post når du er på kamp og barnet ditt speider etter deg på tribunen.