Vipps-mobil-kundene kan nå velge mellom fire abonnement. Men tilbud om fri data får de neppe med det første.

– Når én av tre bruker mindre enn halvparten av inkludert data hver måned, tyder det på at mange betaler for mer data enn de trenger. Altfor mye mobildata forsvinner, sier produktsjef i Vipps mobil, Tonje Foss Kløve.

Tallet har hun fra en spørreundersøkelse Norstat har gjennomført på vegne av Vipps mobil. Noen offisiell statistikk på differansen mellom fakturert og faktisk brukt data, kan hun ikke slå i bordet med.

Men produktsjefens egne tall viser at mange av Vipps-mobil-kundene bare bruker 50–60 prosent av datapakken.

Løsningen til Vipps mobil er det de kaller «Evig data». En rollover-løsning uten datostempel.

– Kunden skal eie data de har betalt for, ikke bare til neste måned, men så lenge de er kunder, argumenterer Foss Kløve.

Fakta Data rollover Data rollover handler om at du kan ta med deg ubrukt data fra en måned videre.

Hvor mye og hvor lenge ubrukt data kan rulles med videre, varierer. Her finnes det ulike varianter på markedet. Les mer

Reduserer prisene på mobildata

Et knapt halvår etter at Vipps kastet seg inn i kampen om de norske mobilkundene, reduserer den bankeide mobiloperatøren prisene på mobildata.

– Er det en erkjennelse av at prisene ikke har vært konkurransedyktige nok? Den største datapakken til 599 kroner har vært markedets dyreste 30 GB-pakke, og kundene har kunnet få 100 GB til lavere pris hos flere av konkurrentene?

– Da vi lanserte, hadde vi bestemt oss for å være konkurransedyktige, men ikke prisledende. Hovedgrunnen var verdien som ligger i at vi tilbyr Evig data til våre kunder. Siden vi lanserte i oktober, har det også skjedd en del endringer, spesielt innenfor segmentet for de under 30 år, som er viktig for oss.

– Det er kundene som skal smile hele veien til banken, ikke mobiloperatørene, sier dere. Men hva med kunder som bruker vesentlig mindre enn det minste abonnementet på 5 GB?

– Vi har i første omgang prøvd å lage et mobilabonnement som skal være det smarteste valget for unge voksne. I denne målgruppen viser våre undersøkelser at kun 13 prosent ligger på 1 til 2 gigabyte pr. måned, og vi tror derfor at de nivåene vi har nå, skal treffe ganske godt. Men vi gjør kontinuerlige vurderinger

av dette, og det er godt mulig det dukker opp et lavere nivå senere.

7000 kunder og fortsatt utfordringer med SMS-tjenester

Vipps har 3,9 millioner brukere. I overkant av 7000 av disse er i dag Vipps mobilkunder. Det sier Foss Kløve seg superfornøyd med.

– Selv om vi har 3,9 millioner brukere i Vipps, vet vi at det må litt mer produktutvikling til før vi er aktuelle med mobil for alle. Vi ser at det er et

stort potensial i å få enda flere vippsere til å velge Vipps mobil.

– Hvor stort potensial?

– Vi har ingen konkrete mål, men Fjordkraft klarte 100.000 mobilkunder på 18 måneder. Det har vi lyst til å slå.

Så langt må Vipps mobil-kundene se langt etter SMS-tjenester, tvilling-SIM og tilleggstjenester som skylagring og nettslett.

– Da vi lanserte Vipps mobil, gjorde vi det uten andre tjenester enn det kundene sa var absolutt nødvendig. Foreløpig er det ingen som har spurt etter skylagring eller nettslett. Tvilling-SIM er det noen få som har ønsket seg, men det virker som vi dekker det største behovet med data-SIM. Spesialnummer åpnet vi for

nå for noen uker siden, men for SMS-tjenester har vi noen tekniske utfordringer vi må løse før vi kan tilby det.

– Hva med rollover-deling som lar Vipps mobilkunder dele data med andre Vipps mobilkunder?

– Når vi spør kundene, er det svært få som bruker disse tjenestene hos andre operatører. Når det er sagt, kan det godt hende at dette er en naturlig vei inn i familiesegmentet. Det er jo liten forskjell på å vipse hverandre penger og vipse hverandre data.

Mobilabonnement med fri data får vi neppe se fra Vipps mobil med det første, tror Foss Kløve. Til det er det foreløpig en for liten andel potensielle kunder og få som kjøper den største datapakken.

Analytiker: – Mange har for store datakvoter

Mobilanalytiker Fredrik Jungermann i analyseselskapet Tefficient vurderer at mange mobilkunder generelt har for store datakvoter sammenlignet med faktisk forbruk.

Han viser til en global undersøkelse Ericsson gjorde i 2018. Her går det frem at mobilkundene i verden i gjennomsnitt svarer at de kun brukte cirka 40 prosent av mobildataen de betaler for.

En titt på tallene fra de nordiske ekommyndighetene for første halvår 2020, viser at norske mobilabonnent i gjennomsnitt brukte 4,2 GB data i måneden. Det plasserer Norge på jumboplass i databruk i Norden:

Finland: 22.4 GB

Danmark: 9.9 GB

Sverige: 7.3 GB

Norge: 4.2 GB

Jungermann har følgende betraktning om bruken av data rollover:

– Data rollover hadde sin popularitetstopp for to-tre år internasjonalt, men er senere blitt ersatt av abonnement med ubegrenset data. Det gjør konseptet rollover unødvendig.

Forbrukerrådet: – Må ikke brukes som unnskyldning for å overselge data

– Det er ikke alltid lett å vite hvor mye data en trenger, og behovet svinger nok for mange i løpet av året. Vi anbefaler uansett at alle tar en vårrengjøring og sjekker hvor mye data du bruker og om det finnes bedre tilbud, sier Finn Myrstad som er fagdirektør i Forbrukerrådet.

Han synes det er bra at Telenor og Telia blir utfordret av nye aktører som bringer med seg nye tilbud.

At mange mobilkunder ikke bruker opp datapakkene sine, mener han bare viser at det er behov for tilbud som «evig rollover».

– Samtidig er det viktig at dette ikke brukes som unnskyldning for å overselge data. Når den minste datapakken er 5 GB, er det trolig mange som aldri får brukt opp dataen som havner på «bok».

Telenor: – Rollover ikke lenger så relevant

– Kampen om mobilkundene dreier seg om langt mer enn rollover, og i økende grad om fri databruk. Da blir rollover ikke lenger så relevant, sier kommunikasjonsdirektør i Telenor, Anders Krokan.

Han mener totalinnholdet i abonnementet avgjørende.

– I Norge har heldigvis mobilkundene stor valgfrihet når det gjelder å velge det tilbudet de synes er best for seg og sin familie.

Telia:

– Våre kunder kan spare data så lenge de vil samtidig som de kan dele utbrukt data med andre Telia-kunder, enten det er venner eller familie, forklarer informasjonssjef i Telia Norge, Daniel Barhom.

Han ser at kundene har blitt mye flinkere til å bruke opp dataene sine, særlig under koronapandemien. - Samtidig ønsker stadig flere kunder å ikke forholde seg til data i det hele tatt, og velger TeliaX med ubegrenset data og hastighet.

Ice:

Har ingen utløpsdato på dataen kundene sparer opp, men grensen på hvor mye data du kan spare, er like stor som størrelsen på mobilabonnementet.

– Vi tilbyr også at overført data kan sendes til andre Ice-kunder med rollover-deling. Hos Ice er man opptatt av at kundene lett og fortløpende skal kunne bytte abonnement opp og ned til det abonnementet som passer, sier kommunikasjonsdirektør i ice, Reynir Johannesson.

Ønsker du å betale kun for mobildata du faktisk bruker hver måned, kan Happybytes Flex-abonnement være verdt å sjekke ut.

