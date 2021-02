Er Clubhouse-appen for alle? Dette bør du vite.

Hva skjer på Clubhouse, for hvem fungerer det, og hva med personvernet?

Clubhouse-appen er fortsatt i beta og kun tilgjengelig for Apple-brukere. Men utviklerne har signalisert at en Android-app er på gang. Foto: Geir Amundsen

Har du fått en invitasjon til Clubhouse, den amerikanske appen som sprer seg som ild i tørt gress om dagen?

Det nye sosiale mediet som krever invitasjon og hvor alt dreier seg om lyd og såkalte «rom» der opptil 5000 deltagere kan diskutere alskens. Eller bare lytte.

Jeg hadde ikke fått noen invitasjon. Samtidig kjente jeg på frykten for å gå glipp av noe. Gjesteopptredenene til Tesla-eier Elon Musk og Facebook-sjef Mark Zuckerberg de siste par ukene har satt fart på interessen og medieomtalen.

Appen, som startet som et Silicon Vally-fenomen i april i fjor, og som siden den gang har steget i verdi fra 100 millioner dollar til 1 milliard dollar, måtte prøves ut.

2. februar lastet jeg den ned uten å være invitert. Jeg kunne reservere et brukernavn, men måtte pent vente på en invitasjon for å slippe inn i klubbhusvarmen.

Bare minutter etter at jeg hadde lastet den, kom den. Astrid Valen-Utvik, ekspert på sosiale medier, hadde invitert meg.

Hva skjer på det sosiale mediet som gjerne beskrives som et slags Twitter med lyd? Som en interaktiv og direktesendt podkast hvor man selv kan ta ordet.

Etter at samtalen er over og praterommet lukket, forsvinner det. Lineært og flyktig. Dialog fremfor likes.

Foto: Skjermdump En kollega trodde Clubhouse-invitasjonen jeg sendte han på telefonen var en svindelmelding. Invitasjoner til Clubhouse selges på Finn.no. Slik så det ut da Elon Musk gjestet «Good Times» på Clubhouse.

Når du først er innenfor klubbdøren, blir du bedt om å fortelle om dine interesseområder. Appen foreslår også folk du kan følge, og du kan velge å gi Clubhouse-appen tilgang til kontaktlisten på telefonen din. Det er ikke nødvendigvis uproblematisk. Mer om personvern senere i saken.

Her er noen skjermbilder fra appen som viser hvordan brukergrensesnittet ser ut og hvordan du velger temaer og grupper:

Foto: Skjermdump Clubhouse

– Et friskt pust

Jeg huket blant annet av for diverse teknologiområder. Det gjorde at appens algoritmer raskt sendte meg mobilvarsler fra Clubhouse om eventer kommunikasjonsrådgiver og sosiale medier-ekspert Hans-Petter Nygård-Hansen deltok i eller modererte.

Blant annet en interessant prat om VR-briller i et rom Nygård-Hansen opprettet sammen med Eirik Norman Hansen. En Clubhouse-variant av deres Youtube-serie Oppgradert med Eirik og Hans-Petter.

– Den store forskjellen er definitivt interaktiviteten. Samtalene blir i større grad adhoc-baserte, selv om intensjonen kan være at vi ønsker å snakke om et spesifikt tema eller produkt. Clubhouse er dessuten direkte der Youtube er «on demand», understreker Nygård-Hansen.

Fakta Fakta Clubhouse Er utviklet og eies av amerikanske Alpha Exploration Co.

Inntil videre må du få en invitasjon for å få være med.

Inviterte får i første omgang utdelt to invitasjoner de kan gi til andre.

Moderatorer starter diskusjoner og inviterer folk til å snakke. Alle kan rekke opp hånden. Du kan også forlate rommet uten at andre ser det.

Influensere og kjendiser har kastet seg over Clubhouse.

Innen slutten av januar var verdien, ifølge Forbes, steget til 1 milliard dollar. Ti ganger mer enn appen ble verdsatt til i april 2020. Les mer

Foto: Skjermdump Clubhouse

Han har vært på Clubhouse siden 17. januar og synes appen representerer et friskt pust i en hverdag preget av fysisk isolasjon og nistirring inn et Zoom- eller Teams-møte:

– Der podkaster og webinarer ofte bærer preg av et manus og en regi, byr Clubhouse på en befriende, upolert, uformell og personlig samtale, hvor «sharing is caring» har fått en ny giv.

Du kan opprette tre typer rom: 1. «Open»: Alle som ønsker kan delta 2. «Social»: Bare personer du følger kan se samtalen og delta. 3. «Closed»: Private samtaler der kun de du inviterer kan delta. Foto: Skjermdump fra Clubhouse

Bruker jeg Clubhouse om et halvår?

Etter å ha hengt rundt på klubbhuset en ukes tid, deltatt i debatt og startet egne praterom, har også jeg begynt å få ørene opp for Clubhouse:

Mange gode og gjerne spontane diskusjoner og samtaler, hvor man kommer tett på interessante og kompetente mennesker. Både statsråder og «mannen i gata».

Det er sosialt å kunne lytte til en prat når man sitter alene på hjemmekontoret.

Den tekniske kvaliteten er overraskende god med lite forsinkelser og brudd i lyden.

Brukervennligheten er jevnt over god, og de fleste av varslene appen gir meg, stemmer godt med de oppgitte interesseområdene mine.

Et privat rom fungerer fint som en alternativ møteplass til videokonferanser når man ikke er så mange deltagere. For eksempel en lunsjprat med kolleger på hjemmekontor.

Flere brukere er på vei inn, Android-folket inkludert. Det øker mangfoldet og sosialiserer ordskiftet. Men setter også større krav til moderering og håndtering av hatytringer og lignende.

Foto: Skjermdump Clubhouse

Mye nytt å forholde seg til

Det tar unektelig litt tid å vende seg til hvordan ting fungerer på Clubhouse.

Det kan fort bli mange varsler på mobilen. Du kan heldigvis velge mellom fem ulike varslingsfrekvenser eller slå varsler på pause.

Det gjelder og velge riktig romtype: 1. «Open»: Alle som ønsker kan delta 2. «Social»: Bare personer du følger kan se samtalen og delta 3. «Closed»: Private samtaler der kun de du inviterer kan delta.

Pass på! Jeg og andre har utilsiktet startet opp et rom hvor alle følgerne ble varslet og kunne komme inn og lytte.

Jeg kjenner på personvernet og hvor lurt det er å gi Clubhouse tilgang til kontaktlisten. Det er fortsatt mye vi ikke vet om infrastrukturen til Clubhouse.

Foreløpig konklusjon: Jeg tror Clubhouse fortsatt vil være et interessant sted å være om et halvt år når korona og hjemmekontor forhåpentlig spiller en mindre rolle i hverdagen. Appen vil være et supplement til andre sosiale medier. Dette med forbehold om at Clubhouse håndterer voksesmerter og personvern på en god måte. Men dette klubbhuset er neppe for alle. Mer Twitter enn Facebook.

Starte en egen klubb har jeg foreløpig ikke gjort. Det krever at man må gjennom en godkjenningssprosses. Det blir neste Clubhouse-prosjekt etter at Teknologimagasinet har hatt sitt første Clubhouse-møte.

Setter spørsmålstegn ved personvernet

– Allerede før jeg hadde sjekket ut Clubhouse i jobbsammenheng, visste Clubhouse hvem 50 av mine venner var. Dette fordi de hadde lastet opp sine kontaktlister hvor mitt navn og nummer var lagret.

Det sier fagdirektør i Forbrukerrådet, Finn Myrstad, som selv nøler med å gi Clubhouse tilgang til kontaktlisten på telefonen sin:

Ikke bare gir fra du deg kontaktinformasjon til folk som ikke har samtykket til å være registrert hos Clubhouse, men vennelisten din kan avsløre mye personlig informasjon om deg. Som religiøs og politisk tilhørighet.

For advokater og journalister kan anonyme kilder på telefonen lett avsløres, eller folk som bor på hemmelige adresser kan avsløres.

Foto: Skjermdump Clubhouse

Han peker også på at det tyske forbrukerrådet har klaget Clubhouse inn for et av sine Datatilsyn for brudd på personopplysningsloven/GDPR:

I klagen legger de vekt på at Clubhouse ikke gir tilstrekkelig informasjon om hvordan de samler inn og behandler personopplysningene.

De mener Clubhouse ikke har lov til å lagre informasjon om personer som ikke bruker appen, fordi de mangler samtykke fra de det gjelder.

– Hvis all kritikken mot Clubhouse stemmer, så er det alvorlig. Vi håper klagen behandles raskt, slik at brukere ikke trenger å bekymre seg, avslutter Myrstad.

Her er kan du selv sjekke ut personvernreglene til Clubhouse.

Alpha Exploration Co/Clubhouse har foreløpig kun besvart vår henvendelse om de ønsker å kommentere klagen med: «Clubhouse-teamet mottar et overveldende antall medieforespørsler. Dessverre kan vi ikke svare på alle henvendelser.»