Sonos lanserer to nye smarthøyttalere

Frister med nye funksjoner og øker prisen.

Era 100 og Era 300 skal de nye Sonos-barna hete.

Den amerikanske spesialisten på multiromslyd er klar med to nye smarthøyttalere, Era 100 og Era 300.

Bak de nye produktnavnene skjuler det seg en høyttaler på størrelse med Sonos One, og en større høyttaler som ikke ligner på noe Sonos har gjort før.

Era 100: Ny minstemann

Era 100 skal erstatte Sonos One som minstemann i Sonos-familien. Ut fra bildene å dømme er slektskapet påtagelig.

Under panseret har nykommeren fått to diskantelementer, som ifølge Sonos skal gi en stereo-opplevelse. En øvelse få, om noen har fått sving på.

Basselementet er 25 prosent større enn det som sitter i Sonos One. Hva det gjør med bassgjengivelsen, gjenstår å teste.

En ny USB-C-inngangen åpner for tilkobling av andre lydenheter. Nytt er også blåtann.

Oppgraderingene koster deg 500 kroner mer enn du må ut med for en Sonos One.

Pris: 2799 kroner.

Era 100 1 av 2 Foto: Sonos

Era 300: Romtilpasset lyd og hjemmekino

Med Era 300 kaster Sonos seg på trenden med såkalt romtilpasset eller tredimensjonal lyd. Det skal seks høyttalerelementer som sender lyden til venstre, høyre, fremover og oppover, sørge for.

Lydopplevelsen krever innholdet i Dolby Atmos Music og strømming over wi-fi. Foreløpig støtter Sonos kun Dolby Atmos Music via Amazon Music Unlimited. Ikke via Apple Music, Spotify eller Tidal. Det er definitivt et minus.

Med høyttalerelementer som også peker oppover, kan Era 300 brukes som Dolby Atmos-bakhøyttalere i et flerkanaloppsett sammen med Sonos lydplanker Arc og Beam (generasjon 2).

En funksjon vi tipper mange hjemmekinoglade Sonos-brukere vil sette pris på. På plass er også USB-C-inngang og blåtann.

Med en prislapp på 4990 kroner plasserer Era 300 seg 1500 kroner under Sonos Five.

Både Era 100 og Era 300 kan stemmestyres med Sonos Voice Control og Amazon Alexa. Men Google Assistant støttes ikke på de nye høyttalerne. Google som i fjor høst gikk til sak mot Sonos.

Vi har fått tilsendt denne forklaring fra Sonos på e-post:

«Google har endret de tekniske kravene for Google Assistant på tredjepartsenheter. Vi evaluerer disse kravene, men det er et tungt ingeniørløft, og vi vil fortsette å prioritere arbeid som bygger på vår visjon om at alle stemmeassistenter jobber samtidig.

Vi håper fortsatt at Google Assistant vil være en del av dette økosystemet en dag, men det er først og fremst opp til Google»

Pris: 4990 kroner.

Era 300 ligner ikke på noe vi har sett fra Sonos tidligere. Matchvekten er på 4,5 kg.

Test kommer

Era betyr æra på norsk. Er dette starten på en ny Sonos-æra?

Det store spørsmålet er selvsagt hvor bra de to nykommerne låter. Makter Era 100 å levere stereoeffekt som lovet, og forsvarer den romtilpassede lyden fra Era 300 en prislapp på 5000 kroner?

Vi har bestilt begge til test for å kunne gi deg svaret. Apple Homme Pod er også kalt inn på teppet.