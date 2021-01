Lønner det seg å senke temperaturen på varmepumpen om natten? Ekspertens råd overrasket.

Slik får du mest mest varme for pengene.

De siste dagene har gradestokken krøpet nedover. Bør boliger med varmepumpe bruke nattsenking når kulden setter inn? Foto: Geir Amundsen

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Etter en varm start på vinteren har varmepumpen begynt å gi mer lyd og luft fra seg.

Med hjemmekontor og hjemmeskole er ikke dagsenking av temperaturen på luft-til-luft-varmepumpen et tema her i huset. Men én ting lurer jeg på: Er det penger og strøm å spare spå å slå av varmepumpen eller senke temperaturen på natten når familien kryper under dynene?

Einar Gulbrandsen i Norsk Varmepumpeforening, er klokkeklar.

– Nei, ved bruk av varmepumpe er det lite å spare på å skru ned temperaturen i boligen på natten. Varmepumpen må jobbe hardt for få temperaturen opp igjen på morgenen, og i tillegg er strømprisen lavere enn på dagen. Da kan det være bedre å la varmepumpen jobbe jevnt gjennom hele døgnet. Uansett hva du gjør, anbefaler vi at du lar varmepumpen stå på hele tiden.

Han peker også på komforten:

Ved å senke temperaturen på natten blir gulv og vegger tilsvarende kaldere. De tar det tid å varme opp igjen på morgenen. Dette er spesielt merkbart hvis du bor i et dårlig isolert hus.

Er dere bortreist over en periode på flere dager eller uker, er det alltid verdt å senke temperaturen.

Har du en varmepumpe som kan fjernstyres på mobilen, kan temperaturen enkelt settes opp igjen dagen før dere kommer hjem.

Einar Gulbrandsen i Norsk Varmepumpeforening, anbefaler at du lar varmepumpen jobbe jevnt gjennom hele døgnet. Foto: Norsk Varmepumpeforening

Et uventet temperaturtips

Hos rådgivningstjenesten «Enova Svarer» er man på linje med Norsk varmepumpeforening: Det er lite å spare på å senke temperaturen om natten.

Energirådgiveren jeg snakker med, spiller inn følgende interessante temperaturscenario:

– Med lavere kraftpriser på natten og timeprising, kan man heller vurdere å justere temperaturen litt opp på natten, for så å sette den ned til normaltemperatur igjen på morgenen. Da våkner man opp til et godt og varmt hus, og varmepumpen behøver ikke jobbe like hardt når strømmen er dyrere.

Nordmenns interesse for strømregningen følger gjerne strømprisene. I appen til strømselskapet Tibber får jeg god oversikt. Foto: Skjermdump Tibber app

Dårlig samvittighet

Vår trofaste varmepumpe er snart ni år gammel. Jeg har dårlig samvittighet for aldri å ha hatt service på den. Bør jeg ha det?

– Vårt råd er å følge leverandørens anbefalte serviceintervaller eller be om råd fra

installatøren. De fleste produsentene anbefaler rengjøring av filter minst hver fjerde uke. Er du flink med jevnlig vedlikehold, vil du kunne ha lengre intervall mellom service på varmepumpen.

Gulbrandsen har følgende tommelfingerregel:

– Bestill service hvis du merker at varmepumpen begynner å levere mindre varme, eller om den bråker mer enn normalt. Vi har laget en sjekkliste for hva som bør inngå i en varmepumpe-service.

Når var støvsugeren din sist i nærkontakt med varmepumpen? Jeg trodde jeg var flink til å rense støvfilteret, men kan ikke skryte på meg hver fjerde uke slik fagfolket anbefaler. Foto: Geir Amundsen

Minimale kvalitetsforskjeller

Med en ni år gammel varmepumpe på veggen, er jeg nysgjerrig på hvordan teknologiutviklingen har vært på luft-til-luft-varmepumpene de siste årene.

Ifølge Gulbrandsen:

Har det ikke vært noen dramatiske endringer de siste årene.

Er toppmodellene til de kjente merkene mer effektive og stillegående enn modellene som ble solgt for 10–15 år siden. Disse er tilpasset nordiske forhold og fungerer helt fint ned til -25 eller -30 grader.

Er forskjellen mellom de kjente varmepumpemerkene minimale på sammenlignbare

modeller.

Handler det først og fremst om design, og hva man ønsker av funksjonalitet som støtte for wi-fi og ulike filterløsninger.

Ikke uventet mener varmepumpeforeningens mann, at det er viktig å huske på at installasjonen er en stor del av en velfungerende luft-til-luft-varmepumpe.

– Vær sikker på at du velger en F-gass-sertifisert installatør som har gode referanser og solid kunnskap om produktet du velger.

Jeg har fått ro i strømsparesjelen. Heretter dropper jeg alle forsøk på å slå av eller senke varmepumpens temperatur om natten. Nå er det 22 grader døgnet rundt som gjelder.

Publisert Publisert: 7. januar 2021 07:00 Oppdatert: 7. januar 2021 07:15