Uteservering på Torgallmenningen: Byrådet vil si ja til syv serveringssteder

– Det skal komme tungtveiende innsigelser nå for at dette skal stoppe opp, sier finansbyråd Per-Arne Larsen (V).

Bystyret vedtok i mai at det skulle legges til rette for alkoholservering på Torgallmenningen, for første gang i historien.

Forrige uke skrev BT at elleve har søkt om å få servere på plassen. Etter flere møter med bymiljøetaten, skjenkekontoret og søkerne selv, ønsker byrådet å gi skjenkebevilling til syv, sier Larsen. Disse er: