Har andemoren i Åsane fått en påskekylling? – Aldri sett sånt før, sier fuglekikker.

Dette kan være forklaringen på den fargerike andungen.

Kopier lenke

Kopier lenke

I HC Andersens eventyr «Den stygge andungen» hører man om svaneungen som blir mobbet da den kommer inn i et kull andunger, men som viser seg å bli større og flottere enn alle de andre.

I Liavatnet i Åsane kan det se ut som om eventyret har blitt virkelighet. I hvert fall oppdaget fugleentusiast Tore Hagen noe rart da han skulle se til stokkand-paret som nylig hadde fått nye unger:

– Fire av de fem nyklekkede ungene er i vanlig, mørk dundrakt for stokkender. Men den femte er helt gul, som en påskekylling!

Stolt andefar, andemor og tre av ungene på tur i Liavatnet.

– Ikke adopsjon

Han har tatt bilder av ender og andre fugler i mange år, men har aldri sett noe liknende.

– Dette må være veldig sjeldent, sier han.

– Kan det være en tamand eller noe annet som har lurt seg inn blant eggene eller blitt adoptert av andemor, som i eventyret?

– Nei, det er helt usannsynlig, Jeg har fulgt med på dette paret lenge, og ventet på at ungene skulle klekkes. Det er ingen tamender i nærheten, og heller ingen andre klekkinger.

Tore Hagen oppdaget den gule andungen onsdag.

– Trolig leukisme

Hagen mener det må være noe genetisk som forklarer den gule andungen.

– Kanskje er det gener fra tamender som er kommet inn opp gjennom årene, og at det får slike utslag. Tamender er jo gjerne gule, mens stokkender er mørke, foreslår han.

Vi ringer ornitolog Frode Falkenberg i Birdlife Norge, og viser ham bildene av den gule andungen i Åsane.

– Dette ser ut som en fugl med leukisme, sier han.

– Leukisme?

– Ja, det hender det oppstår en feil med pigmenteringen som gjør at fugler eller andre dyr blir født uten fargene de vanligvis har. Da blir de hvite eller gulaktige.

Norsk akademis ordbok skriver at leukisme er en tilstand som innebærer at et dyr mangler fargestoff (pigment) i huden/pelsen, men ikke i øynene, til forskjell fra albinisme og melanisme.

Her sees hele ungeflokken. Fire mørke og en veldig gul en.

Sjelden tilstand

Falkenberg forteller at leukisme er en sjelden tilstand blant stokkender.

– Det er andre fugler vi ser det oftere hos, som kråker og svarttrost. Jeg har aldri sett det hos en stokkand, sier han.

Da Hagen la bildene ut på Facebook, dukket det opp en historie fra Mosvatnet i Stavanger fra 2012, der en stokkandemor også hadde fått en gul unge.

– Men det er altså elleve år siden. Dette skjer ikke ofte, sier Hagen om Åsanes nye attraksjon.

Dette er nok Bergens mest kjente gule fugl. Nå har han fått en konkurrent.

Gullars?

Kanskje kan vi foreslå navnet Gullars på andungen? Men det er ikke sikkert den forblir gul lenge, sier Frode Falkenberg.

– Det er jo dundrakten som er gul, og de skifter jo drakt helt totalt. Derfor er det vanskelig å si hvordan den vil se ut som voksen and, men jeg vil tro den blir litt lysere enn vanlige stokkender.