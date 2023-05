Det koker i byen!

Sentrum var stappfull av solsultne bergensere lørdag formiddag.

Kopier lenke

Kopier lenke

Bergen viser seg fra sin vakreste side siste lørdag før 17. mai. Kirsebærtrærne blomstrer langs Smålungeren, solen skinner uten hindringer og i gater og smau yrer det av folk.

På en benk i Byparken møter vi venninnene Kristin og Turid. De var i byen for å gjøre innkjøp til den søttende.

– Da flagget mitt blåste ned den 8. mai, måtte jeg inn til byen for å handle nytt i dag, forteller Kristin til BT.

Nå har de sett på blomster og folk, og spist middag på Egon.

Søstrene Dalia, Remas og Vitasj Reyhan og lillebror på fire måneder nyter finværet med å spise lunsj i Byparken sammen med mor og far.

Temperaturen var ikke mer enn 15 grader, men det hindret ikke byens innbyggere i å utfolde seg. Noen tok lunsjen sin ute, mens andre var opptatt med lek.

Aksel (4) og søsteren Olea Haugsbø Stenvig (7) turner i solskinnet i Byparken.

Fra sin faste plass utenfor Sundt-bygget har Rich Alexander har sunget og spilt gitar for bergensere i over ni år. Om du noen gang har beveget seg i sentrum kan du ikke ha unngått å se den blide australieren.

Med sol og god temperatur ligger det an til en innbringende dag for gatemusikeren.

– Bergenserne er mye bedre publikummere enn turister, forteller han.

Uansett vær og vind spiller Rich Alexander musikk ute i Bergens gater.

På Torgallmenningen møter vi pappa Morten Kversøy og barna Mathias (8) og Milena (5). De hadde syklet hele veien fra Fyllingsdalen og ned til sentrum.

– Med den nye sykkeltunnelen er dette blitt en fin lørdagsaktivitet, sier Morten.

Også søndag skal det skal bli en del sol, sier Per Egil Haga vakthavende meteorolog til BT. Lørdag ble det mål 15 grader som det høyeste.

– I morgen kan det se ut til at vi får vind fra sørlig retning, og da er det mulig vi får noen grader høyere enn i dag.

– Men spørsmålet vi alle lurer på, hvordan blir været på den søttende?

– 17. mai-været er beheftet med litt usikkerhet. Lavtrykksværet forsetter på tirsdag, men det er noen tegn som tyder på at det trekker vestover og at det blir mer stabilt. På 17. mai er det gode muligheter for at det blir oppholdsvær, men med temperatur rundt 10 grader. Men dette kan fort endre seg.

Ekteparet Kjellhaug og Konrad Håkon Kaspersen er i byen for å se på blomstringen og nyte været. De er i godt humør når BT møter dem utenfor Narvesen på Torgallmenningen, der de fortærer hver sin is.

– Nå skal vi ned til Hotel Norge og ta bussen hjem til Olsvik.