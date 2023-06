– Jeg tror min mor hadde vært stolt

Sønnen Petter Bentsen var både rørt og stolt da skiltet på Nancy Landås plass ble avduket onsdag ettermiddag.

– Det er stor stas dette her, sa sønnen til Nancy Landås, Petter Bentsen. Han takket Gestapomuseets forening for at de hadde foreslått å kalle opp en plass etter moren. Og han takket Bergen kommune som raskt hadde fulgt opp og fått laget og navngitt plassen.

Mange mennesker var møtt opp i Erleveien på Landås da plassen offisielt ble åpnet onsdag kl. 14.00.

Det var byutviklingsbyråd Ingrid Nergaard Fjeldstad som med litt hjelp av varaordfører Eira Garrido, avduket skiltet med Nancy Landås plass.

Byråd Ingrid Nergaard Fjeldstad (V) fikk hjelp av varaordføreren i Bergen Eira Garrido (SV), til avdukingen.

– Motstandskvinnenes innsats

I sin tale fortalte Ingrid Nergaard Fjeldstad om Nancy Landås’ innsats under krigen. Landås jobbet som ekspeditrise hos pelshandler C. Brandt på Torgallmenningen, og ble en viktig kontaktperson mellom Saborg på Vestlandet og Osvaldgruppen på Østlandet.

Under opprullingen av Saborg ble hun, 25. november 1944, arrestert av gestapistene Alfred Gärtner, Max Rook og Willi Kesting. I Gestapohuset i Veiten 3 ble hun utsatt for hard tortur. Gestapo ville ha flere navn fra Saborg-gruppen på bordet. Tyskerne klarte ikke å få mye ut av henne og skriver i forhørsprotokollen at hun var «äusserst verstockt» (særdeles sta).

Hun klarte å utsette noe av mishandlingen ved å påstå hun hadde tuberkulose, noe hun hadde hatt som barn. Fra Veiten ble hun sendt til kvinnebrakken på Espeland fangeleir i Arna, der hun satt frem til freden kom.

Slik så Nancy Dortea Landås ut. Hun var født i 1916 og døde i 1974, bare 57 år gammel. Hun vokste opp på gården Landaas om lag hundre meter fra plassen hun nå har fått oppkalt etter seg.

– Nancy Landås´ rolle i motstandsarbeidet er ukjent for mange. Derfor håper jeg nå når denne modige kvinnen blir fremhevet i bybildet, at det vil øke folks bevissthet rundt motstandskvinnenes innsats, sa Nergaard Fjeldstad i sin tale.

Byråden er godt kjent med krigsfanger som var på Gestapohuset basert på egen familiehistorie. Hennes egen oldefar, motstandsmannen Leiv Lea, døde i Veiten. Han tok der sitt eget liv, for ikke å røpe andre.

Etterkommere etter Nancy Landås var samlet. Bak fra venstre står Martin Dumben-Bentsen, Petter Bentsen (sønn), Stian Bentsen med ett år gamle Frida Kyrkjebø Bentsen på armen og Atle Eliassen. Foran fra venstre: Vilde Østerbøe Gustavsen med døtrene Lilje og Marion, Kirsten Ø. Bentsen og Eirin Eliassen (datter).

– Farmors livsfarlige innsats

Barnebarnet til Nancy Landås, Vilde Østerbøe Gustavsen, hadde med seg sine egne barn Lilje og Marion til avdukingen.

– Det er veldig motiverende at de på denne måten hedrer vår farmors fantastiske innsats under krigen. Og det at hun holdt ut de livsfarlige oppdragene, valgte å leve videre og var taus under torturen. På skolen hørte jeg aldri om kvinnenes innsats under krigen, bare om mennenes innsats. Det er på tide at motstandskvinnene også blir hedret, sa Vilde Østerbøe Gustavsen etter avdukingen.

Krigshelten hedret med egen plass.

Vilde Gustavsen hadde også med seg blomster som de delte ut til Tor Jan Ropeid, leder i Gestapomuseets forening i Bergen. De fikk han av familien fordi det var de som tok initiativ til å kalle opp en plass på Landås etter Nancy Landås.

– Stolt, men litt for mye

Sønnen Petter Bentsen var rørt da skiltet ble avdekket. – Det er stor stas dette her, sa han.

Som pensjonist underviser Bentsen skoleelever i Gestapohuset.

– En dag var det en elev som hadde hørt om at de skulle kalle opp en plass etter min mor. Han spurte meg om hva jeg trodde hun hadde tenkt om det. Jeg tror hun hadde vært stolt, men sagt at de hadde gjort litt for mye utav det, sa Petter Bentsen.

Torget som rommer Nancy Landås plass er 800 kvadratmeter stort og er utformet i sammenheng med det nye boligprosjektet til Vestbo. På plassen er det mange benker og lekeapparater. Den ligger like ved en taxiholdeplass og en dagligvarebutikk.

Prosjekt kvinnenavn

Byrådet har tidligere vedtatt Prosjekt kvinnenavn.

Der går det frem at nye gater, plasser eller kommunale anlegg i Bergen som hovedregel skal få kvinnelige navn for å rette opp den manglende kjønnsbalansen på gatenavn i Bergen. Vedtaket skapte mye diskusjon.

Etter vedtaket har flere historiske kvinneskikkelser med lokal tilhørighet blitt hedret. Vi har mellom annet fått Valborg Platous plass ved Hovedbiblioteket, Kim Frieles plass ved Rådhuset og Anna Kreetz plass ved Årstad videregående skole. I neste uke kommer skiltet opp på Aslaug Sælensmindes plass i Fyllingsdalen og til høsten kommer Inga-Lisa Nydokks plass ved Oasen.