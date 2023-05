Frykter at årelang tradisjon skal forsvinne: Nok en gang nektes de å bruke hagle på 17. mai

– Dette synes vi er veldig trist, sier Even Martinius Dieset.

Her er «Hagbart Hagle» i aksjon i 2011. Dette året ble haglen beslaglagt av politiet under feiringen.

Kopier lenke

Kopier lenke

Han er kunstnerisk direktør i Direksjonsmusikken.

I nesten 60 år har haglesmell prydet innslagene deres på 17. mai i Bergen.

Helt frem til i fjor, da de fikk avslag fra politiet på søknaden om å bruke haglen. Nå har politiet nok en gang nektet dem å bruke det «ikoniske» instrumentet.

– 17. mai er selve indrefileten når det kommer til vår aktivitet, og vår stripete hagle, døpt «Hagbart Hagle III», sier Even Martinius Dieset.

Ifølge ham har dette vært et trofast innslag i prosesjonen.

– Selv om han gir fra seg noen kraftige smell, så blir det bare god stemning uansett hvor han ferdes, legger Dieset til.

Direksjonsmusikken ble startet i 1963, og er studentorkesteret ved Norges Handelshøyskole.

Oppga krigen i Ukraina som grunn

Da Direksjonsmusikken for første gang i fjor fikk avslag på søknaden om å fyre av hagle med løskrutt, pekte politiet på krigen i Ukraina som en av hovedårsakene for haglenekt.

Dette viser et dokument som BT har fått tilgang til.

«Avslutningsvis har en sett hen til situasjonen i Ukraina og antall flyktninger i Bergen kommune», heter det i begrunnelsen.

Dieset forklarer at han og de andre medlemmene i orkesteret hadde forståelse for dette og respekterte avgjørelsen fra politiet.

– Selv om han gir fra seg noen kraftige smell, så blir det bare god stemning uansett hvor han ferdes, sier Even Martinius Dieset.

I år var Direksjonsmusikken derimot innstilt på å ta i bruk haglen igjen.

Beskjeden fra politiet var både overraskende og nedslående.

– Dette synes vi er veldig trist, spesielt siden vi har 60-årsjubileum i år, men også 35-årsjubileum for spilling i Ole Bull-fontenen, sier Dieset.

– Vi har søkt i god tid, hatt alle nødvendige tillatelser i orden, og alltid latt politiet foreta de kontrollene de har opplevd som nødvendige. Det har aldri vært noe problem tidligere, legger han til.

Ønsker ikke falske våpen

Morten Ørn er driftsenhetsleder for politiet i Bergen, Askøy og Øygarden.

Han sier til BT at det ikke er ønskelig fra politiets side at folk skal gå rundt med verken lekevåpen eller fyre av saluttskudd med håndvåpen på 17. mai.

Prinsippet om likebehandling av søknader krever en restriktiv praksis på søknader om å bære våpen i byen, ifølge Ørn.

– PST sin trusselvurdering sier at det er en mulighet for en terrorhendelse i Norge i løpet av 2023. Det vil si at det er like sannsynlig som usannsynlig at en slik hendelse vil skje, sier Ørn.

Morten Ørn er driftsenhetsleder for politiet i Bergen, Askøy og Øygarden.

Han understreker at det ikke foreligger noen konkret trussel mot 17. mai i Bergen.

– Politiet gjennomfører sikkerhetstiltak knyttet til dagen. Å unngå at folk har med våpen eller våpenliknende gjenstander til byen er et av disse tiltakene, sier Ørn.

Politiet blir ofte kontaktet av folk når de observerer våpen, eller våpenliknende gjenstander, forteller han videre.

– Politiet ønsker færrest mulig unødige henvendelser om slike observasjoner på 17. mai. Blir det solgt lekevåpen, eller tatt med våpen til byen, gjør det politiets sikkerhetsoppgaver mer krevende, sier han.

Dieset sier at denne begrunnelsen ikke var kjent for dem.

– Hvis dette er deres beslutning, så burde det kommet opp i avslaget. Det er flere som går rundt med lekevåpen på 17. mai. Så hvorfor ikke vi får lov, synes vi er rart. Det er jo tradisjon, sier Dieset.