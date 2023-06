San Marino har fått grønt lys fra kommunen

Pizzarestauranten får etter alt å dømme fortsette på Landås.

Omtrent samtidig som San Marino ble midtpunktet i en grov narkotikasak, varslet Bergen kommune at deler av lokalet var ulovlig bygget. Eierne fikk varsel om at bruken måtte opphøre «snarest», og at feilene måtte rettes.

Nå forteller advokat Kari Seglem Larsen at tillatelsene San Marino manglet har kommet på plass. Dermed slipper de bot på 150.000, og får drive som normalt.