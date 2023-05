No er det ramsløk­sesong: – Plutseleg er det ribba

Naturvernforbundet oppfordrar til måtehald.

Jeanette Tennebekk hos Naturvernforbundet seier dei ser tendensar som ikkje er heilt gode.

Veit du kvar du skal plukke? Du har kanskje din eigen hemmelege plass? No sprett «skogens grøne gull» opp overalt. Det er ramsløksesong.

– Det er viktig at ein plukkar med varsemd, seier Jeanette Tennebekk, biolog i Naturvernforbundet.

Ramsløken er høgt skatta hos mange sankarar. Den må ikkje forvekslast med liljekonvall, som er giftig.

Sanking er i vinden som aldri før, både når det gjeld ramslauk, sopp og andre nyttevekstar.

Aftenposten har tidlegare skrive om korleis Ekeberg-skråninga i Oslo nesten blei reinska for ramsløk, sjølv om den er freda.

På Vestlandet er det ikkje blitt eit problem enno, men Tennebekk fortel at dei ser tendensar som ikkje er gode.

Avslørar plassar på Facebook

Tradisjonelt har det vore vanleg å halde sin «åker» hemmeleg, for å unngå at for mange plukkar på same stad, eller for å ha godsakene for seg sjølv.

– No ser vi at folk legg ut i Facebook-grupper kor dei har plukka. Så er det plutseleg ribba, fordi mange har fått vite om det, fortel Tennebekk.

Sjølv om nokre er ute og plukkar til eige bruk, er det andre som har fått auga opp for lønnsemda i ramsløk.

Det blir nytta på hotell og restaurantar, i tillegg til at profesjonelle aktørar sel det til butikkar.

Ikkje lov å sanke til kommersiell bruk

Sigrun Løkken er dagleg leiar hos Nøring Hardanger.

Dei sel ulike ramsløkprodukt til blant anna butikkar og på marknadar.

– Vi leiger eit eige område av ein bonde i vårt nærområde, der vi har løyve til å plukke, fortel Løkken.

Når det gjeld kommersiell bruk, er det nemleg berre grunneigarar som har lov å plukke, eller bestemme korleis ressursen skal forvaltast.

– Dessverre er det ikkje alle som veit dette, eller bryr seg. Vi har møtt på private som plukkar utan løyve, og tenker å selje det vidare, seier Løkken.

Helga Byrkjeland hos Nøring Hardanger sankar ramsløk til salsføremål.

Løkken har nokre reglar ein kan følgje for godt plukkevett:

Ikkje røsk opp heile løken, men plukk enkeltblad. Då kan planten blomstre og vekse opp att neste år.

Plukk på ulike plassar, slik at det ikkje blir synleg kor ein har plukka.

Ikkje plukk meir enn du treng.

Ikkje legg att boss.

Ikkje lov å plukke i verna område

Olav Overvoll er seniorrådgjevar hos Statsforvaltaren, og utdanna biolog.

Han oppfordrar til å høyre med grunneigar før ein forsyner seg.

– Spesielt om ein skal plukke for å selje det vidare.

I tillegg er det ikkje lov å plukke i verna naturområde, fortel Overvoll.

På Miljødirektoratets nettside Naturbase kan du sjølv sjekke opp kva område det gjeld.

Tennebekk hos Naturvernforbundet er positiv til at fleire er ute og sankar eigen mat.

– Så lenge ein har godt plukkevett og kjenner reglane.

Ho understrekar at ramsløk er ein art som er nær truga.

– I verste fall kan den bli utryddingstruga.