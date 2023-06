Her klipper Bybanen gresset midt på natten. – Vi blir gale, sier nabo.

Bybanemedarbeideren som klippet gresset midt på natten, hadde hørselsvern. Det hadde ikke naboene.

– Gjelder ikke kommunens regler for nattero for Bybanen? spør Anne Jordalen, som bor i Vestre Sælemyr borettslag.

Klokken 01.19 natt til tirsdag bestemte Bybanens driftsavdeling seg for å klippe gresset i bybanesporet, like ved endestoppet på Oasen.

– Helt sinnssykt

Medarbeideren hadde på seg hørselsvern, men det hadde ikke naboene som ble vekket av støyen. Da videoen ble tatt, hadde den ansatte holdt på i en halvtime, ifølge Jordalen.

– Han må ha vekket opp hele nabolaget, jeg kan ikke forstå noe annet. Det er ekstremt høy og skjærende lyd. Vi er vant til lyd fra Bybanen, men dette er helt sinnssykt, sier hun.

Ifølge henne er det andre gang i år at gresset klippes om natten. Sist gang var natt til 16. mai, klokken 04.15. Også da ble hun vekket, og anslår at klippingen holdt på i halvannen time.

– Det var så jeg lurte på om jeg skulle ringe politiet. Hadde det vært russen som laget et slikt bråk, hadde jeg gjort det. Da tenkte jeg det var en engangshendelse, men så skjer det igjen. Kan dette være meningen? spør hun.

Bybanen har gress mellom sporene i lange strekk. Det må klippes i sommerhalvåret.

Skal skje hver 14. dag

Og ja, det kan det, skal man tro svaret vi får fra fungerende direktør i Bybanen AS, Geir Østerfeldt.

«Klipping av gress langs bybanetraseen må skje når det ikke er drift på linjen. Dermed må dette arbeidet utføres på natt. Dette er i henhold til våre sikkerhetsrutiner og slik det er praktisert også på linje 1 siden oppstart», skriver han.

Østerfeldt har heller ikke gode nyheter til Jordalen og hennes naboer:

«Når det gjelder linje 2 er det første sesong hvor vi utfører sommervedlikehold. Avhengig av vær og vekst, klippes gress i spor rundt annenhver uke», skriver han.

Støysvakt?

– Men det går jo ikke! Hvis dette skal skje annenhver uke gjennom hele sommeren, blir vi gale, utbryter Jordalen da hun får høre svaret.

Østerfeldt skriver også at Bybanen AS har vært i kontakt med leverandøren av disse tjenestene.

«De bekrefter at det brukes støysvakt, elektrisk utstyr til dette arbeidet, og innenfor de støygrenser som gjelder for slikt arbeid», skriver han.

Det får Jordalen til sporenstreks å invitere bybaneledelsen til å overnatte hos henne neste gang det skal klippes.

– De skal få bo gratis, så kan de selv høre hvor «støysvakt» dette er, sier hun.

Her er en bybane på vei ut av Fyllingsdalstunnelen på det siste strekket mot Oasen, med gress mellom sporene.

Hun mener gressklipperen bråker minst like mye som en vanlig, bensindrevet klipper.

– Vi har bodd her under hele anleggstiden, da det var både sprenging og annet arbeid. Dette er nesten verre, for lyden er veldig skarp, sier hun.

Ingen varsling

Jordalen etterlyser også varsling om når arbeidet skal skje.

– Da kunne jeg forberedt meg og eventuelt flyttet ut. Men jeg finner ingen informasjon om dette på Bybanens arbeidssider, sier hun.

Vestre Sælemyr borettslag er stort, med 360 leiligheter i syv blokker. Langt fra alle ligger ut mot bybanesporet, men Jordalen sier at alle 16 leiligheter i hennes blokk blir plaget av lyden, samt mange i naboblokkene.

– Hvis det må klippes om natten, hvorfor må det da være gress mellom sporene i et så tettbygd strøk? spør Jordalen.