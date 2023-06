Kløverhuset er totalforvandlet: – Dette kommer vi ikke til å tjene inn igjen

Det historiske kjøpesenteret i Strandgaten har lenge vært stengt på grunn av ombygging. Nå er dørene åpnet.

Hotelldirektør Mona Sandvik, daglig leder i Magic Restaurants, Rune Fristad, konserndirektør Ole Warberg og driftssjef/prosjektleder Alf Nilsen på toppen av vintårnet i den nye foajeen.

Kopier lenke

Kopier lenke

Hotell, serveringssteder og noen få butikker. Det er innholdet i det nye Kløverhuset, som har vært et handelshus siden 1852.

Tom Rune Pedersen er eier og styreleder i Magic Norway. Konsernet har blant annet Kløverhuset og kjøpesenteret Xhibition i porteføljen.

Han har personlige bånd til begge byggene – og har ingen planer om å selge dem.

– Her er det lagt inn så mye innsats og personlige initiativ som gjør at jeg har en ekstrem tilknytning til begge husene. Derfor ville jeg gjøre det ordentlig når vi først skulle pusse opp Kløverhuset, sier Pedersen på telefon fra Spania.

Koronapandemien og en lang byggeprosess er bak dem. Det merkes.

Noen av suitene har store terrasser. Her er utsikten fra den ene.

Dette er like innenfor det gamle inngangspartiet, med vintårn og bar.

På hovedplanet, med inngang fra Strandgaten, er det etablert en lobby med et stort vintårn som strekker seg over tre etasjer.

Her finner man også en bar og et smaks- og visningsrom for vin, sentralt plassert i atriet som går over syv etasjer der det før var fullt av butikker.

Blant annet skal det presenteres viner fra Pedersens eget vinslott, Château Saint Martin de la Garrigue i Frankrike. Derfor er det også satt opp en stor videoskjerm i restauranten, slik at det kan holde vinkurs direkte fra gården.

– I Frankrike foretar vi nå enorme investeringer, blant annet med å bygge et eksklusivt vinhotell. Vi har 16 ulike produkter og leverer til 200 eksklusive restauranter. Årlig lager vi nærmere 400.000 flasker – en del av dem skal til Kløverhuset, forteller Pedersen.

Flaskene fra vingården til huseier Tom Rune Pedersen har fått en tydelig plassering.

137 hotellrom

Med utsikt over Vågen og i tilknytning til lobbyområdet åpner også Sjø Mat og Vinbar i to avdelinger og med plass til 150 gjester. Her vil kjøkkenet være åpent mot gjestene.

Fokuset vil være på sjømat med lokale og regionale tradisjoner. «Vestlandsfusion» kaller de det selv, der Vestlandet møter verden.

– Vi skal ha høy kvalitet i alle ledd. Jeg er virkelig fornøyd med teamet vi har fått, sier daglig leder i Magic Restaurants, Rune Fristad.

Han har tidligere vært restaurantsjef på Cornelius Sjømatrestaurant, på Solstrand og på Radisson Blu på Bryggen.

Her er utsikten fra den nye restauranten.

Magic Norway har nå 519 rom på fire hoteller i Bergen. Magic Hotel Kløverhuset er flaggskipet, skal vi tro konsernsjef i Magic Norway, Ole Warberg.

Denne måneden åpnes tre nye etasjer med hotellrom, suiter og leiligheter

for langtidsutleie, alt utformet av Karim Rashid, som Time Magazine i 2001 utpekte som «den mest berømte industridesigneren i USA».

– Vi hadde 43 rom i 2017. Nå er det 137 rom samt leiligheter. Vi har 80 prosent utenlandske gjester, belegget i sommer er enormt bra, sier Mona Sandvik, direktør for alle Magic-hotellene.

Rommene er designet av Karim Rashid. Vanndråper går igjen som en rød tråd.

Skal åpne takterrassen

I åttende etasje skal også Kava Roofgarden snart åpne, med to takterrasser og plass til 350 gjester. Her har det vært stengt siden 2019.

Statsforvalteren mente i fjor at dette var ulovlig etablert, men Warberg forteller at de nå har alt på stell.

– Vi har gjort endringer i forhold til det som ble påpekt. Og vi har fått bruksendring på det store ventilasjonsrommet. Nå er det kun formaliteter igjen, sier han.

– Vi ville heller ikke åpne opp Kava før hele Kløverhuset var åpnet opp. I løpet av sommeren er vi i gang, sier Sandvik.

Alf Nilsen, Ole Warberg, Mona Sandvik og Rune Fristad på takterrassen som snart skal åpne.

Konserndirektør Ole Warberg på den øverste broen i Kløverhuset. Disse bandt sammen butikkene i gamle dager.

De driver også utestedet Duggfrisk, som holder til i byggets grunnetasje, mot Strandkaien.

– Vi tok vare på noe av det gamle da vi pusset opp, for å beholde noe av særpreget. Litt som da Xhibition ble transformert fra et posthus til et kjøpesenter, sier Pedersen.

– Det måtte gjøres skikkelig

Han vil ikke si nøyaktig hvor mye de har investert i prosjektet, men antyder at det er snakk om store beløp.

– Det ble altfor mye, så dette kommer vi nok ikke til å tjene inn igjen. Men det er heller ikke det viktigste, det måtte gjøres skikkelig og bli noe vi håper bergenserne vil sette pris på, sier Pedersen.

Tom Rune Pedersen og Ole Warberg i fjor høst, i forbindelse med rettssaken de vant mot Gjensidige.

Ifølge Warberg er det nøye vurderinger bak beslutningen om at Kløverhuset ikke lenger skal være et kjøpesenter.

– Handelen i sentrum har endret seg over mange år, blant annet grunnet en storstilt utbygging av kjøpesentre i randsonen av Bergen. Det har også vært både kostbart og vanskelig å komme seg til sentrum, mener Warberg.

Les også Butikkeierne rømmer fra Kløverhuset. – Det ærverdige kjøpesenteret er tapt for alltid.

Disse to store vaskene sto i sin tid i det gamle Posthuset, der Xhibition nå ligger. Nå er vaskene restaurert og flyttet til Kløverhuset.

Til tross for dette er Pedersens andre store satsing i sentrum, Xhibition, et av de kjøpesentrene som vokser mest i Norge, med en omsetningsvekst på 300 millioner kroner det siste året.

– Hvorfor er det mulig å drive kjøpesenter på Xhibition og ikke i Kløverhuset?

– Beliggenheten til Xhibition er optimal for sentrumshandel, tett på to endestopp for bybanen. 100 meter vekke i Bergen betyr enormt mye, og der ligger Kløverhuset, sier Pedersen.

Magic Norway eier også Tanks skole. Planene for det gamle skolebygget skal snart legges frem.