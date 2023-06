– Helt utrolig

På lørdag starter Tour de France. Heldigvis svinger ingen av etappene gjennom den nye sykkelveien på Paradis.

Intet paradis for syklister.

Odd Kåre Stokkeland sykler hver dag. Hele året. Frem til 2021 hadde han syklet i 28 år ned til arbeidsplassen sin på Den Nationale Scene der han jobbet som rekvisittmaker.

Torsdag denne uken syklet han også. På Paradis bremset han opp, klødde seg i hodet og tok frem telefonen sin.

«Flott med ny sykkelvei på Paradis! Men kor skal vikepliktsskiltet stå? Jaudå, Vegvesenet har funne ut det helt på eiga hånd, hoho», skrev han syrlig til sine Facebook-venner kort tid etter.

På bildet han tok kan det se ut som om noen har planer om sette opp et skilt midt i sykkelfeltet. Selve foten til skiltet er i hvert fall på plass.

Torsdag formiddag så det slik ut i sykkelstien.

– Det var noen karer som gravde ned denne foten på stedet, så jeg spurte om de ville være med på bildet. Det var de ikke interessert i, sier Stokkeland på telefon.

– Det må jo komme et skilt en plass, men det går for eksempel an å plassere mellom sykkelvei og gangvei. Ikke midt i sykkelveien.

En sykkel-lekse

På sykkelturen hjem igjen tenkte Stokkeland på skolebarna som skal sykle på den nye sykkelstien til høsten.

– De lærer jo seg i det minste en lekse om planlegging og ikke minst dårlig planlegging her, sier han.

– Har du sett noe liknende?

– Ja, faktisk. Oppe ved Nesttun i forbindelse med bybaneutbyggingen. Akkurat det samme. Helt utrolig.

På plass

Einar Grieg er sykkelsjef i Bergen kommune. «Er det mulig?», var hans første reaksjon da han så bildet til Stokkeland på Facebook. Så kastet han seg også på sykkelen, så klart, og dro ned til Paradis.

– Jeg står her faktisk akkurat nå, forteller Grieg da BT får tak i han.

Det aktuelle stedet ligger drøyt 100 meter fra Paradiskrysset.

– Og nå har de faktisk fått på plass skiltet også. Så nå står det her i all sin prakt. Jeg kan sende deg et bilde, sier Grieg og humrer under hjelmen.

– Ja, gjør det!

Dette bildet tok Einar Grieg og sendte inn til BT. Illustrert med syklende mann.

– Men jeg regner med at dette er en glipp, altså. Og jeg tror ikke skiltet kommer til å stå her lenge. Dette er en bommert og sånt skjer fra tid til annen i forskjellige byer. Ikke bare i Bergen.

Sykkelsjefen mimrer også tilbake til en liknende skilt-glipp.

– Å, ja. Vi hadde jo et skilt som ble plassert i sykkelveien nede i Solheimsviken for cirka ti år siden.

For en tid tilbake var Bergen og Bærum med på et prosjekt som skulle bedre skilting av byens sykkelruter. Rett og slett hjelpe syklister med å finne den beste sykkelveien til sin destinasjon.

Det var før skiltet på Paradis ble satt opp.

– For syklister som ikke kjenner sykkelrutene fra før, og for de syklistene som ikke sykler den beste ruten, er god skilting av sykkeltraseene spesielt nyttig, sa Frode Moen Aarland, seksjonsleder i Statens vegvesen, da.

Vi ringer til pressevakten til Statens vegvesen for å høre om de vet noe mer om skiltet. Der får vi opplyst at dette er en fylkeskommunal vei. Medievakten hos Fylkeskommunen har imidlertid avsluttet for dagen og kommet seg hjem.