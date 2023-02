Miljødirektoratet: Har gitt bergensere ulovlige gebyrer for 66 millioner kroner

Har planlagt å hente inn flere hundre millioner kroner på samme måte de neste årene.

Saneringen av gamle Slettebakken deponi er godt i gang. Flere hundre tusen tonn med boss skal graves opp, vaskes og sorteres.

Bergenserne skal over flere år betale 470 millioner kroner for dette, gjennom økte renovasjonsgebyrer. Nå slår Miljødirektoratet fast at kommunen må finne disse pengene et annet sted.