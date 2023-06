Badeplasser i Bergen: Hvor kan du bade og hva er badetemperaturene?

Bli løpende oppdatert på temperaturene på mange av de mest populære badeplassene.

Kyrkjetangen er en av de mest brukte badeplassene i Bergen.

Helleneset har eget saltvannsbasseng som egner seg for barn.

Helleneset er variert med strand, svaberg, saltvannsbasseng og stupebrett.

Saganeset ved Fanafjorden er et velegnet badested. for familier.

Lønningshavn i Blomsterdalen har sandstrand, svaberg og stupebrett.

Kopier lenke

Kopier lenke

badetemperatur-frontend

Klar for å vasse eller hoppe i sjøen for å markere at det endelig er sommer? Her får du den optimale badeguiden for Bergen.

Denne oversikten blir automatisk oppdatert med sist målte badetemperatur og vannkvalitet fra kommunen. De er jevnlig ute og måler. Når det sist ble målt, finner du under hvert punkt.

Du vil alltid finne den varmeste badeplassen øverst. Eller den minst kalde, i det minste. Ganske magisk, ikke sant?

Sørg for at du har guiden når du trenger den. Bokmerk den på mobilen, eller i nettleseren din.

Del med en venn som elsker å bade, eller den vennen som burde bade mer.

1 Marineholmen sandstrand Bydel: Bergenhus

Hvor: Puddefjorden, kort vei fra Nygårdsparken Beskrivelse: Her er det grunt og fint for de minste og gode forhold for lek med bøtte og spade. De voksne kan hoppe fra flytebryggen eller kaien. Her har du også butikk, bar og flere kafeer like i nærheten.

2 Helleneset Bydel: Bergenhus

Hvor: Byfjorden ved Eidsvågneset Beskrivelse: Helleneset har saltvannsbasseng for barna, men også en fin sandstrand og flere stupebrett. Du kan velge mellom både sandstrand, gress og svaberg. Her er det rullestolrampe, toalett og hundre parkeringsplasser.

3 Nordnes sjøbad Bydel: Bergenhus

Hvor: Ved Akvariet på Nordnespynten Beskrivelse: Sjøbadet har et plaskebasseng for de minste, et vanlig basseng og et eget område hvor du kan bade i sjøen. Her koster det penger å komme inn.

4 Sandviken Sjøbad Bydel: Bergenhus

Hvor: Ved Byfjorden, etter en kort tur gjennom Gamle Bergen til Elsesro Beskrivelse: Det er ubemannet og åpent hele sommeren. Her er det stupebrett, benker, stige og en platting hvor du kan sole deg. Her er det dypt, så ikke spesielt barnevennlig for de yngste.

5 Kalvtrevika Bydel: Arna

Hvor: Ved Arnavågen sør for industriområdet Beskrivelse: Dette er en liten koselig badeplass i Arna. Her er det parkering og toalett. Med både sandstrand og gresslette er dette et barnevennlig alternativ. Gangavstand fra togstasjonen.

6 Holmen Bydel: Arna

Hvor: Landfast holme på vestsiden av Arnavågen Beskrivelse: Denne badeplassen kan du se fra hovedveien om du følger E16 fra Bergen til Arna. Her er det fin sandstrand, stupebrett og toalett. Det er også mulig å parkere her mot en avgift.

7 Garnes Bydel: Arna

Hvor: Ytterst på Garnes mot Sørfjorden Beskrivelse: Her finner du en stor og barnevennlig strand med stor gressmark. Toalett og parkeringsplass for opp til 60 biler.

8 Vollane Bydel: Åsane

Hvor: Innerst i Eidsvågen Beskrivelse: Vollane består av en stor gresslette, en fin strand og stupebrett. Her er det også toalett og rampe for handikappede. Det er mulig å gå fra busstoppet i Eidsvåg.

9 Tømmervågen Bydel: Åsane

Hvor: Vestsiden av Eidsvågen Beskrivelse: Her er det grunt og fint for de yngste. Badeplassen består av både gress og sandstrand. Det er fine stier i skogene rundt. Det er godt med parkering på stedet, men det kan bli fullt på varme dager.

10 Toppesanden Bydel: Åsane

Hvor: Morvik, atkomst fra Morvikveien Beskrivelse: For å komme seg til Toppesanden må man gjennom en litt bratt og kronglete sti. Her kommer du ikke til med rullestol eller barnevogn. Badeplassen er ikke stor, men har fin sandstrand, grillplass og benker.

11 Storåkervika Bydel: Åsane

Hvor: Salhus, like nedenfor kirken Beskrivelse: Her er det en liten sandstrand tilrettelagt med skjellsand, men også svaberg om du foretrekker det. Gangvei, benk og toalett og parkering til cirka 30 biler.

12 Hordvikhamnen Bydel: Åsane

Hvor: Mellom Steinestø fergekai og havnen til Hordvikhamn Båtlag Beskrivelse: Her er det både sandstrand og svaberg. Du kan parkere ved Hordvikhavn båtlag. Badeplassen er stor.

13 Grønnskjæret Bydel: Åsane

Hvor: Tertnes, ytterst i Åstveitvågen Beskrivelse: Her finnes det både badeviker og svaberg hvor du kan sole deg. Det er flere steder å hoppe fra, og fin skog i bakkant med tursti ned til stranden. Her er det både benker, stupebrett og toalett.

14 Saganeset Bydel: Fana

Hvor: Saganeset i Fanafjorden, avkjørsel fra Krokeidevegen Beskrivelse: Strandfjære som er velegnet for barn nedenfor en stor gressplen. Her er det badeflåte, parkeringsplass, toalett, benker og bord.

15 Skjoldabukta Bydel: Fana

Hvor: Nordåsvatnet, med atkomst fra Harald Skjolds veg Beskrivelse: Tilrettelagt område med stor gressplen som er egnet for barn. Stupebrett, handikaprampe og toalett.

16 Mjølkevika Bydel: Fana

Hvor: Fanafjorden ved Hordamuseet og Stend, atkomst fra Hordnesvegen Beskrivelse: Mye brukt badeplass som ligger lunt til i en vik. Barnevennlig med strand og stor gressplen. Stupebrett og leidere ut i sjøen. Parkeringsplasser og toalett.

17 Gamlehaugen Bydel: Fana

Hvor: Ved slottet på Paradis Beskrivelse: Badeplass ved stor mark som er en del av området rundt slottet. Flytebrygge med stupebrett. Parkering og nytt toalett. Egnet for barn, men kanskje ikke det beste stedet for de minste. En teknisk feil hos kommunen gjør at badetemperaturen ikke vises.

18 Grønevika Bydel: Ytrebygda

Hvor: Fanafjorden, inne på Arboretet på Milde Beskrivelse: Populært og barnevennlig område med stupebrett, bord, benker og toalett tilpasset bevegelseshemmede. Parkeringsplasser på Dalsmyra 500 meter fra badeplassen med atkomst via grusvei.

19 Sandholna Bydel: Ytrebygda

Hvor: Fanafjorden, Milde med gangveier gjennom Arboretet Beskrivelse: En innelukket poll med utgravd og opparbeidet friluftsbasseng. Velegnet for barn. Tilgjengelig for bevegelseshemmede med ledsager. Toalett. Parkeringsplasser på Dalsmyra med atkomst via grusvei. * Vannkvalitet og sjøtemperatur blir ikke målt ukentlig her

20 Lønningshavn Bydel: Ytrebygda Hvor: Blomsterdalen med avkjørsel fra Fleslandvegen Beskrivelse: Sandstrand, svaberg og stupebrett. Stor parkeringsplass.

21 Godvik friluftsområde Bydel: Laksevåg Hvor: Ved Byfjorden, atkomst via Godviksvingene Beskrivelse: Her finner du en kai med badestige og en fin liten strand med skjellsand. Bord, benker og toalett på stedet. Få parkeringsplasser.

22 Tennebekktjørna Bydel: Laksevåg Hvor: Øverst i Nipedalen Beskrivelse: Her finner du et stort badeområde med både lekeplass og toalett. Det er turvei rundt vannet her, og du kan komme deg hit via både Fyllingsdalen og Lappeleiren. Det er gode bussforbindelser til Nipedalen.

23 Kyrkjetangen Bydel: Fyllingsdalen Hvor: Ved Nordåsvatnet, sør for Bønes Beskrivelse: En av de mest populære badeplassene i Bergen med det best utbygde området. Flere strender, stupebrett, gressmark, toaletter og romslig parkering. Velegnet for barn og egnet for fisking.