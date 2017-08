Noen vrangforestillinger kvitter vi oss med ganske straks. Den med julenissen, for eksempel.

Andre drar vi med oss langt inn i godt voksen alder. Og vet du; Det fins livsløgner å leve godt med.

En vrangforestilling jeg setter særlig pris på, er den om sesongens uendelige muligheter. Den gjør at jeg i mai kan lukke øynene og se for meg sommeren som en rekke solfylte helger, bare avbrutt av sommerferie.

Innimellom skal det jobbes bittelittt, men ikke mer enn at solnedgangene kan nytes på altanen, etter de mange treningsturene til fjells.

At det ikke ble slik, kan man ta veldig lett på i august, for da står en ny sesong for døren. Og høsten er som kjent tiden for å friske opp fremmedspråk, lese stabler av oppsiktsvekkende gode bøker, få med seg en filmfestival og derimellom ta unna litt toppturer, fruktplukking og selskapelighet.

Vrangforestillingen varer helt til du tar kalenderen nærmere i øyesyn og oppdager at resten av august er bundet opp, og jammen meg er september også full av forpliktelser. Godt da at oktober har 31 dager og at deretter kommer november.

Ingen grunn til helt å gi opp troen på at dette blir selveste sesongen.

Hvordan det gikk?

Spør meg i januar. Da sitter jeg nedsunket i dagdrømmer om vinterens mange skiturer.