«Black Friday». Dagen nærmar seg då vi skal gå amok i butikkane og handla til kredittkortet gløder. Dagen då handelsmenn skal snu minus til pluss, då vi kundane skal fylla huset med endå meir av slikt som vi strengt tatt ikkje treng.

Eg kunne ha delteke med liv og lyst. Økonomien er romsleg nok. Men eg har meldt meg ut, ut av klubben. Før var eg framme i skoa straks ein eller annan prisfest vart kringkasta. No rykkjer det ikkje i ein einaste lekamsdel same kor elleville dagar dei lokale kjøpesentera lokkar med.

Ingen har i den seinare tid nytt meir godt av min tidlegare handleiver enn Frelsesarmeen. Sekk på sekk har eg fylt med skjorter og trøyer og jakker og skor som eg har kjøpt, men knappast brukt, og endå har eg stappande fulle korger med tekstilar som eg inntil vidare ikkje har hatt hjarte til å kvitta meg med.

Eg trur kanskje at eg ikkje kjem til å kjøpa meg eit einaste plagg til i dette livet. Grunnane til det handlar minst om moral og mest om matematikk. Alle kleda eg har, dividert på dei åra eg kan rekna med å ha att, tilseier at dei etterlatne skal få meir enn nok jobb som det er med å rydja etter meg.

Eg har til dømes ei heil korg full av undikkar, og tre korger med labbar og sokkar. Enkel hovudrekning fortel at eg har for lita tid att til å slita ut alt det som allereie finst tilgjengeleg. Dessutan brukar eg stort sett berre det som ligg øvst. Pyntesjuka eg ein gong leid av, har eg vakse av meg, og ansvaret for handelsstanden får andre overta. Eg har gjort mitt.

Med null på klesbudsjettet blir det rom for andre ekstravagansar. Men så pakkar eg sekken og stryk til fjells med det eg treng. Og får stadfesta kor kjekt det er å greia seg med lite.