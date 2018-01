Jeg savnet én ting da Erna Solberg & co. presenterte sin nye regjeringsplattform.

Vi er blitt en nasjon full av dårlig oppdragelse. Middelaldrende politikere sender porno til og foreslår gruppesex med tenåringer. Ungdomspolitikere, de som skal overta landet, skjenker hverandre så fulle at det går fullstendig gale. Maktmenn prøver seg på jenter som kunne vært døtrene deres. Og vi sprer møkk og dritt om hverandre som aldri før.

At alle har mulighet til å skrive hva de vil på nettet, betyr ikke at vi trenger gjøre det. Vi trenger ikke spre ondsinnede rykter. Vi trenger ikke sende anonyme mobbemeldinger til hverandre. Vi trenger ikke ønske innvandrere dit pepperen gror, selv om vi har hatt en minister som ser ut som hun gjør det. Vi trenger ikke spre hat og rasisme.

Det vi trenger, er mer oppdragelse. Vi trenger et folkeskikkløft.

Vi skulle hatt en minister som kunne innført folkeskikk som fag i skolen. En som kunne fortalt oss foreldre at hvis barna hører oss baksnakke noen, lærer de at det er OK. En som kunne fortalt sine kolleger at politikere må være gode forbilder for folket sitt. En som kunne fortalt at sjekking er OK så lenge partene er jevnbyrdige og at det er greit med to glass vin på firmafesten, men at overstadig fyll ikke er det.

Det du skulle gitt oss, statsminister, var en minister for god folkeskikk.