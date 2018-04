Lenge var verdensrommet det eneste rommet jeg visste om utenfor husene.

Slik er det ikke lengre, nå dukker det opp nye rom der man minst venter det.

Egil «Drillo» Olsen introduserte hele landet for bakrommet. Et rom som finnes på alle verdens fotballbaner og som det er viktig å true hele tiden. Dette ga norsk fotball en enorm suksess og åpnet døren til to VM-sluttspill

Finanskrisen og digitalisering skapte problemer for mange. Ledere gikk på kurs og lærte at disse problemer egentlig var muligheter. Dette førte til en enorm oppblomstringen av muligheter, så vi trengte et sted å oppbevare dem. Disse oppbevares nå trygt i mulighetsrommet. Siden bakrommet var en så stor suksess tenkte NFF at alle rom fører til suksess. De fikk døren i fjeset og Norge falt som en sten på FIFA-rankingen.

Det siste rommet som har dukket opp er havrommet. Det høres ut som et bursdagsrom på et lekeland, men skal visst være hvor fremtiden vår er. Jeg har lyst å ta en tur i dette rommet for å se hvordan det skiller seg fra det min bestemor kaller sjøen. Sannsynligvis finner jeg herrelandslaget i fotball som leter i havrommet etter mulighetsrommet man skaper med å true bakrommet.