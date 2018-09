Som journalister har vi en del gode grunnregler å holde oss til. Som for eksempel: Skal du intervjue noen, still åpne spørsmål. Folk forteller friere da, og faren for at vi drar inn våre egne forutinntatte meninger, er mindre.

Dette er en god regel i privatlivet også. Den klassiske tabben er å spørre om noen er gravid. Og da må det presiseres at å holde hånden over noens mage og spørre lurt hva som er på gang der inne, ikke kvalifiserer til kategorien åpent spørsmål.

Og så er det den andre klassikeren. Ikke prøv å gjette slektskap mellom to personer du møter. Her er det virkelig mange potensielle og kjempestore salater å trampe rundt i.

Det erfarte en profilert bergensadvokat denne uken, da hun møtte min kollega og meg på kontorfellesskapets venterom. Vi skulle intervjue en annen på kontoret. Og da hun kom fordi på vei ut, stoppet hun for å slå av en prat med kollegaen min som hun kjente fra før.

Hun hadde ikke lært det med åpne spørsmål. Og hun hadde en klar formening om hvem jeg var.

Jeg tok det pent, for teorien hennes var teknisk sett mulig.

Jeg tror min kollega lå lenger våken den kvelden og lurte på hva han hadde gjort som kvalifiserte til mistanke om at han måtte ha med sin mor på jobb.