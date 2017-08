Det er mye du rekker å tenke over når bilturen hjem fra sommerferien tar over ti timer, og resten av familien sitter i forskjellige stadier av komatøs søvn. For eksempel hvor utrolig irriterende det er med biler som ligger ti kilometer under fartsgrensen, men aldri kjører inn til siden for å slippe noen forbi.

Eller den samme gjengen som umiddelbart øker hastigheten til 20 kilometer i timen over fartsgrensen når det, en altfor sjelden gang, dukker opp et forbikjøringsfelt.

Dette hadde jeg åpenbart mye tid til å tenke på, og jeg identifiserte noen essensielle variabler for en matematisk modell for landeveisraseri:

Produktet av differansen i antall millimeter nedbør og soltimer pr. døgn for været du forlater, i forhold til det du er på vei hjem til, er en essensiell komponent.

Antall kilometer multiplisert med hastigheten under fartsgrensen du har kjørt.

For kvinner kan plassering i månefasen ha en betydning. For menn kan det legges til grettenhetspoeng, i likestillingens navn. Begge påvirker nok utregningen som en konstant.

Multipliser med antall snorkende slyngler i baksetet. Multipliser med hundregangen av antall hustruer som er lei av å sitte i bil og klager over dårlig vær hjemme.