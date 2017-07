Så var det tilbake til rotteracet.

Å begynne på jobb etter ferien kan være tøft for et B-menneske. Her en dag holdt jeg på å gå gjennom byen med en tannbørste i munnen.

Første arbeidsuke etter en litt for tidlig og litt for kort ferie. Utrolig hvor lite man egentlig får gjort på fire uker, og utrolig hvor behagelig det er å gjøre ganske lite.

Kaffen er god, og det er masse interessant på radio i timene mellom 9 og 12. Det er slikt som gir feriefølelse, uansett hvor man befinner seg i ferieukene.

Men så var det altså tilbake til rotteracet. Helt greit, selv om det nå er Nyhetsmorgen som er på radioen til frokost, ikke Ekko. Alt må plutselig gå litt fortere, og det er ikke helt enkelt å få til.

Alt andre arbeidsdagen gikk det i ball. Jeg prøvde å gjøre tre ting på en gang, og stormet ut av døren for å rekke morgenmøtet på jobb. Jeg var kommet fire etasjer ned og på vei til utgangsdøren, da jeg heldigvis fikk et glimt av meg selv i et speil.

«Er det mulig?» tenkte jeg. Hadde nok sagt det høyt, dersom jeg kunne åpne munnen. Det var bare å gå opp igjen trappene, låse seg inn, spytte ut og sette tannbørsten tilbake der den skal stå. Heldigvis traff jeg ingen naboer i trappen.

Trøsten får være at det har vært verre før: Som skoleelev troppet jeg engang opp på skolen med bossposen min mor hadde bedt meg kaste. Jeg hadde kastet bagen med gymtøy i stedet.