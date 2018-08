Jeg gjennomførte en sommerferie uten en eneste flytur i år. Godt for miljøsamvittigheten, etter en vår med mange og lange flyturer (ikke tro at jeg er noe bedre enn andre). Og ikke minst deilig å slippe sikkerhetskontroller og køståing.

Det betyr ikke at alt var problemfritt. Jeg regnet ut at jeg til sammen skulle oppholde meg 38 timer på tog i Norge. Tog er mitt favorittransportmiddel, men det går som kjent ikke alltid på skinner. Kjøreledninger falt ned og Vesle-Mannen begynte igjen å bevege seg faretruende (jeg snakker om et fjell her).

Buss for tog ble løsningen da. Få ting er kjipere for en togentusiast enn buss for tog.

Stort sett gikk togturene likevel greit, og jeg kom frem uthvilt og avslappet. Togene var smekkfulle, ikke minst av utenlandske turister som var fascinert av naturen og den nesten hypnotiske utsikten ut togvinduet.

Høydepunktet kom på Bergensbanen. På Myrdal stasjon kom det inn tre amerikanere, begeistret etter å ha tatt Flåmsbanen. De satte seg overfor meg og begynte straks rigge opp en mobilskjerm som alle tre fulgte med på, mens de innimellom kastet et blikk ut vinduet.

– This is so much fun! sa en av dem, og alle tre jublet som gale idet toget kjørte inn i en tunnel.

Jeg klarte ikke døyve nysgjerrigheten. Hva var det de så på? Svaret: De hadde satt på Netflix sin versjon av «Bergensbanen minutt for minutt» og moret seg med å prøve å få den synkron med virkeligheten.

Den ideelle tidtrøyte på tog: Se på film av togturen du tar.