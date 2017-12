Dagsturen til Gibraltar vart ikkje heilt som planlagt.

VI VAR LYSTNE PÅ IS, begge to. Kven som vann kampen mellom strilen (meg) og apen frå Gibraltar får du snart vita meir om.

GUIDEN hadde åtvara oss på førehand. På fjellet «The Rock» på Gibraltar bur det ville apar. Vi måtte verken mata dei eller ta på dei, var den klare meldinga. Ingen problem, tenkte eg, apane skal få fred for meg.

BUSSEN VAR komen opp til toppen av «The Rock». Det aula med apekattar, små som store. Der oppe på toppen var det ein restaurant, litt lik den på Ulriken. Eg fekk lyst på is, det var jo trass alt varmt i lufta.

Jan M. Lillebø

NØGD OG GLAD går eg ut av restauranten med is i hand. Eg snur meg, og frå taket ser eg sjølvaste King Kong. Det som må ha vore Gibraltars største ape hoppar roleg ned frå restauranttaket med bestemt kurs mot meg. Det er augnekontakt med udyret. Eg forsøkjer å gå fort vekk. Men plutseleg har eg denne svære tjuvradden av ein ape på ryggen!

KVA SÅ med isen? Jau, den klumheldt eg på, sjølvsagt. Nokre andre turistar fekk spent apen unna. Strilen vann is-kampen, men like etter såg eg at King Kong hadde knabba is av ein annan stakkar. Så me vann visst begge to.

NEI, TAKKE MEG til Ulriken. Eg har sett mykje sau oppover der, men dei rører ikkje det som er mitt.