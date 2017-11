«Late dager», sier vi gjerne om sommeren. Sludder og vås. Om sommeren spretter vi rundt og er fulle av energi. De late dagene, de er nå, i nitriste november.

Onsdag morgen gikk jeg ut i elendigheten. Jeg hadde egentlig tenkt å spasere de to-tre kilometerne til jobb, men latskapen tok overhånd, så jeg slengte meg inn på den gode, varme Mulebussen. Der hadde min kollega Lasse allerede installert seg.

– Jaså, så du er også så lat at du tar bussen? sa jeg.

– Jeg har ikke vintersko, så jeg måtte, svarte han, i fullt alvor.

Dette kan virke som verdens tynneste unnskyldning, men sent i november holder den i massevis. Hvis du skal traske rundt i snø og slaps, må du ha ordentlig fottøy, det er klart. Ellers må du ta bussen.

Aviser flest, denne inkludert, er fulle av stoff som skal gjøre deg til et sunnere, friskere og sprekere menneske. Nesten daglig får du råd om hvordan du kommer deg over dørstokkmilen og ut i frisk luft. Noen ganger kan det bli for mye av dette maset, så her er i stedet noen gode grunner til å holde seg innendørs i dag:

Det er vått.

Det er mørkt.

Det er kaldt.

Det er november.

Og du har altfor dårlige sko.