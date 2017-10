Sletten har preget nyhetsbildet de siste dagene.

I skrivende stund er det fortsatt uklart hva som skjedde mandag ettermiddag da flere besøkende ble syke på Sletten Senter.

I gamle dager het det Sletten Shopping Senter, og vi som vokste opp i området ble ofte minnet på at det i sin tid var landets største kjøpesenter da det åpnet i 1964.

Butikkene lå i en U-form rundt parkeringsplassen i midten. Før kjøpesenteret ble reist, gikk sauer og kyr og beitet på markene. Tveitevannet lå like ved med kolonihage og småhytter.

Jeg husker Grilletten med vindeltrapp, kroneautomat og pommes frites, matvareforretningen Vega som siden ble Bikuben med all verdens ferskdisker, Martens med brødkakene og Sparebanken på hjørnet med akvarium, bankhvelv og 2000 kroner på min konto.

BERGENS TIDENDE

Under åpningen i 1964 var det rene Beatles-tilstander med parkeringsplassen full av folk. Noen sto til og med på taket, det var musikkorps og ballonger. Såpass stort var det at Bergens Tidende rapporterte fra åpningsdagen 11. mars.

«I forretningene var det trengsel helt fra første stund. Så hadde da også et vaskeri lovet gratis storvask for de 25 første husmødre. Derimot var det få som bet på at de ti første som satte penger i banken ville få en tusenlapp», skrev BT.

Banken er borte, og det er også de 2000 kronene jeg hadde på konto, men mest av alt savner jeg brødkakene til Martens og kroneautomaten på Grilletten.