Det finnes mange kjedelige gjøremål i hverdagen, men det er liten tvil om at barbering er den aller kjedeligste aktiviteten.

Mange menn som innimellom skjærer skjegg virker å være enige om dette.

Videre på kjedeliglisten kan det ikke være særlig tvil om at pussing av tenner kommer høyt.

En fordel med den aktiviteten er at det går relativt fort, en annen at du kan få en fin følelse i kjeften. Men det skjer to ganger daglig og verken mestringsfølelse eller utfordring til mennesker over seksårsalderen. I tillegg, og her kan man sikkert takke seg selv, har pussing av tenner en tendens til å foregå når man er så trøtt at eneste ønske er søvn. Enten fordi det er brutalt tidlig morgen eller litt for seint på kveld.

Imellom barbering og tannpuss på kjedeliglisten, kan man klemme inn et par husarbeidsoppgaver. Det å brette klær, for eksempel, er en like seig sak uansett hva som er på av lyd eller bilde i bakgrunnen. Støvsuging er i samme kategori. Det går også an å bli irriterende varm av.

Mens man går over gulvet med støvsugeren så ledningen nappes ut av veggen, hjelper det kanskje å tenke at alt slikt er bagateller og ilandsproblemer. Og så er det visst sunt å kjede seg, av og til.