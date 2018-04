Det er sagt og skrevet mye om været i Bergen. Noe er direkte usant, noe er overdrevet, men det meste er helt korrekt. Det er rett og slett ikke til å holde ut mye av tiden. Men nå har været gitt et unormalt avvik i familien. Jeg er kjempefornøyd med utviklingen. Sjelden har det vært så mye godt vær, og så himmelsk mye snø, både i byen og til fjells.

Jeg har gått topptur etter topptur, med puddersnø og fantastiske forhold. Lenge var også min bedre halvdel fornøyd, men en gang mellom vinterferien og påsken fikk hun rett og slett overdose av snø. Hun sluttet å se verdien i at ytterligere 30 cm med himmelsk melis datt ned i løpet av natten. De første entusiastiske utbruddene om «winter wonderland» på Instagram ble erstattet med «må det komme mer av den hvite dritten?»

Når det i tillegg fortsatte å komme snø i tide og utide i byen også, ble det krise. Hun har abstinenser etter småsko og strømpebukse, dongerijakke og bar asfalt. Hun snakker om mulighetene for å bytte jobb, fortrinnsvis til et sted med mer enn 20 grader i snittemperatur gjennom året. Det ville hatt en dramatisk innvirkning på skigåingen, så nå håper jeg våren kommer snart. I alle fall i byen, så kan jeg dra til fjells for å nyte snøen en stund til.