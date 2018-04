I år har vi fått en ny årstid i Bergen. De kaller den vinter.

Det har vært kaldt så lenge at jeg lurer på om vi er på vei inn i en ny istid. Jeg har knapt brukt paraply i det nye året. Dette har gjort meg totalt værforvirret. For dette er hvordan årstidene i denne byen egentlig arter seg.

Vinter: Norges signaturårstid. Postkortene viser stabbur med snø på taket. Virkeligheten er å vasse i slaps over Bryggen med nordavind fra alle kanter og forfriskende sludd som pisker deg i fjeset. Resten av landet får snø til jul, vi får uvær med egne navn.

Vår: Ifølge både leksikon og NFF skal våren være i gang i mars. Den beskjeden har aldri våren på Vestlandet fått. Som en trassig tenåring kommer den slengende i april eller mai. Det minste gløtt av sol gjør at folk kaster jakken og ryker på en stygg forkjølelse. Min bestemor ringer og spør om jeg har noe i halsen.

Sommer: Det er større sjanse for at du utvikler svømmehud enn at du blir solbrent. Eller, det blir deilig i august. Slik at vi kan sitte inne på jobb og se på det deilige været ute. Studenter som kommer til Bergen tror at historiene om det kjipe været i byen er en myte.

Høst: Strengt tatt den eneste årstiden vi har. Avisene er fulle av stoff om nye regnrekorder og innflytterne innser at regnet ikke er en myte.