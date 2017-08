Jeg ville bare kjøpe internett til det nye huset. Det var ikke så lett.

1. Vi overtar nett-abonnementet til de vi kjøper hus av. Praktisk og greit for alle parter. Vi kan beholde ruteren, sier selskapet, la oss kalle det «X».

2. Får bekreftelse. Internett er plutselig blitt dobbelt så dyrt. De har lagt til TV-abonnement. Ringer og sier at jeg ikke skal ha TV.

3. Han jeg overtok abonnementet av sier han har fått beskjed om å returnere ruteren. Jeg ringer X og sier at vi hadde blitt enige om at jeg skulle beholde den. X sier de må ha ruteren tilbake likevel, men at jeg ikke trenger å returnere den før jeg får tilsendt ny.

4. Får gjentatte beskjeder om å returnere den gamle ruteren, uten at det er kommet ny. Blir enig med X om at jeg kan få beholde ruteren likevel.

5. Får plutselig en stor regning på TV-abonnementet jeg ikke skal ha. Ringer X. Hun jeg snakker med sier at hun egentlig ikke jobber for X, men for et eksternt selskap som tar faktura. Hun skjønner ikke hva som har skjedd, men hun skal «opprette sak».

6. Får beskjed om at jeg må hente en pakke fra X i posten. Nå har de sendt meg ny ruter likevel, tenker jeg. Henter pakken. Det er en boks til TV-abonnementet jeg ikke skal ha.

7. Det fortsetter å komme meldinger fra X om at jeg må returnere ruteren.

8. Det kommer purring på en ubetalt regning for TV-abonnementet jeg ikke skal ha. Ringer X og snakker med en som egentlig ikke jobber for X. Han skjønner ikke hva som har skjedd, men han skal «opprette sak».

Da skulle vel alt være i skjønneste orden.