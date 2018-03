Bagasjerommet var fylt til randen med vin og øl og kjøtt og snop da stakkaren ble vinket til side på grensen.

I disse dager er det 15 år siden Lars Sponheim slo fast at det er harry å reise til Sverige for å kjøpe billig mat.

Mannen som den gangen var landbruksminister skjønte ikke poenget med «å ta på seg grilldressen» og dra på handletur til nabolandet. Budskapet ser ikke ut til å ha nådd frem.

Påsken er nemlig høytid for mer enn lange skiturer og appelsiner. Forrige uke kunne VG friste med 48 varer det var smart å kjøpe i Sverige. På Dagsrevyen ble det meldt om paller med polvarer på vei til Storlien, like over grensen fra bartebyen i Trøndelag. Norge mobiliserer til harrypåsken.

Hva så med oss her vest? Vi som forsyner resten av landet med strøm og fisk og olje og industri og eksportinntekter østlendingene skal leve godt av. Hvor skal vi harryhandle?

Selvfølgelig kan vi kjøre de 120 milene frem og tilbake til Strømstad for å påskeshoppe, men vinningen kan lett forsvinne i spinningen. Mye tyder på at økte kvoter for vestlendingene kan være en god løsning.

En gammel kjenning fikk smake på den mulige kvotepolitikken da han kom fra Strømstad for noen år siden. Bagasjerommet var fylt til randen med vin og øl og kjøtt og snop da stakkaren ble vinket til side på grensen.

– Vi kommer helt fra Bergen, forklarte han mens tolleren sto med hodet i det overfylte bagasjerommet. Vår venn så for seg både bøter og inndragning av godsakene, men mannen med uniformen var i godt humør og kjøpte forklaringen.

Stille og rolig smekket han igjen bagasjelokket, ga grønt lys og ønsket «smuglerne» god tur hjem til Bergen!