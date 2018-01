Her er de viktigste, etter min mening og erfaring.

Før jeg ble journalist, jobbet jeg som servitør og restaurantsjef. Ti år var jeg en del av restaurantbransjen. Ti år som gjorde meg godt.

Det er ofte fokus på kunde-oppførsel. Men vel så viktig er det hvordan man oppfører seg som ansatt.

Her er de viktigste reglene, etter min mening og erfaring:

1. Den viktigste: Enten kundene bruker 40 eller 1600 kroner – de bruker pengene sine hos deg. Det skal man ha respekt for.

2. By på deg selv. I de aller fleste tilfeller blir kunden glad for at du har selvironi, drar en spøk eller smiler litt ekstra.

3. La kunden bli kjent med deg. Du trenger ikke være privat, men hvis kundene føler de kjenner deg, er sannsynligheten stor for at de kommer igjen.

4. Gjør noens dag bedre: Du er så heldig at du har alle muligheter til det. Yt litt ekstra, hjelp noen som står fast i menyen, vis forståelse for kundens humør.

5. Ikke forvent tips. Og om du får det, vær glad for det du får. Du aner stort sett ingenting om kundens økonomiske situasjon. Kanskje bruker denne personen de siste pengene sine på måltidet.

6. Vær løsningsorientert. Ofte lettere sagt enn gjort. Men er du tom for noe eller veldig travel, forklar. Tre stikkord: Forklar, beklag og løs. Det meste kan ordnes, og stort sett synes kundene det holder å få en løsning, selv om den er annerledes enn hva de tenkte i utgangspunktet.