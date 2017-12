Det mest sjarmerande med folk er måten dei ler på. Her er åtte latter-variantar du kan prøve, eller kanskje kjenner igjen.

Hohoho-latter:

Dette er den klassiske julenisselatteren. Den kan ofte forvirrast med humring, og det er ikkje rart. Truleg er dei nært beslekta, og blir ofte brukt av same type folk. Litt godslege, snille menneske. Ein ser til eksempel aldri skurken i ein film eller tv-serie bruk ein rein «hoho»-latter. Nokre damer får også hoho-latter etter ein par glas vin, men den ligg høgare i toneregister.

Knegg-knegg:

Knegging er ein nasal type latter, som har fått namnet sitt frå lydane ein hest lagar. Ofte har denne typen latter negative konnotasjonar, fordi den kan bli oppfatta som litt travel. Men eg synest den eigentleg er ganske morosam.

Faksimile

Humre-humre:

Humring er noko fedrar og bestefedrar ofte startar med etter kvart som dei blir eldre, og som er sterkt knytt til pappahumor. Det er den koseligste latteren av dei alle, og er veldig flott å bruke om du sit i godstolen og les avisa.

Hihihi-latter:

«Hihi» er ofte knytt til tenåringsjenter og fniserier. Dersom du har gjort noko litt gale, kan «hihi»-latteren gjere deg søt og uskuldig, slik at du kanskje klarer å sjarmere deg ut av problemet.

Ole Berg-Rusten, Scanpix

Hahaha-latter:

Denne finst i mange variantar og er i utstrekt brukt. Det som er fellestrekka for «haha»-folket er at dei likar å le godt og høgt. Dei held ingenting tilbake, og likar gjerne og slå seg på låret og seier ting som «nei, den var god, du» når dei ler.

Hea-hea-hea (som eit esel):

Denne latteren er for dei som ler både på inn- og utpust, og kan likne på knegging. Dei som ler slik blir så glade av ein god vits at dei ikkje ein gong set av tid til å puste. Dei er villige til å nedprioritere den livsviktige pustefunksjonen for å få utløp for latteren sin. Det er ganske fint.

Chris Pizzello, TT / Scanpix

Hehehe:

Dette er også ein av dei vanlegaste formane for latter, noko som gjer at tonefallet og kor raskt det går mellom kvar «he» fortel mykje. Dei som likar å fortelje tørre vitsar, ler ofte slik: «he ... he ... he». Folk som er snakkar fort og mykje ler gjerne raskare: «hehehehehhehe». Det fins så mange «hehe»-variantar at det er vanskeleg å skildre denne kategorien på ein god måte.