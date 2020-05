Fire ting jeg savner med fotball

GOD HELG: Noe av det beste med fotball er å treffe venner du ikke vet hva heter.

Bergensere liker å tulle med Brann. Livet er ikke helt det samme uten. Foto: Kjetil K. Ullebø

Jeg har forbannet denne idretten mange ganger, ofte mens jeg har befunnet meg i Nymark-området. Jeg har ønsket at dette dumme spillet aldri ble oppfunnet og bedt om at noen fornuftige sjeler skal legge det ned.

Første gang jeg var på Brann Stadion, 16. mai 1988, tapte Brann 4–1 mot Molde. Jeg burde ha skjønt tegningen, men det var nok allerede for sent. Hvert eneste år siden har våren betydd fotball og seriestart.

Helt til nå.

Alle som har forbannet dette spillet får nå oppleve et liv uten fotball. Verdens viktigste uviktige ting er avlyst inntil videre. Og det å kunne stryke et fotballag fra listen av bekymringer, har vært ganske behagelig.

Men nå begynner savnet å komme. Det viser seg imidlertid at noe av det jeg savner mest med fotball, egentlig ikke har så mye med fotball å gjøre.

1. Inne på Brann Stadion henger det et skilt der det står skrevet «Ballspill forbudt». Skiltet er ved enkelte anledninger blitt trukket frem av passe vittige sjeler for å forklare det som foregår ute på gressmatten. Bergensere har antakelig alltid likt å tulle med Brann, helt siden klubben var regnet for å være en litt pompøs sossesklubb. Brann-tøyset lever i aller høyeste grad. Det er egentlig vanskelig å tenke seg en tilværelse mellom de syv fjell uten.

2. I april 2017 var jeg i Tromsø for å få med meg serieåpningen. Etter 45 innholdsløse minutter sto det 0–0, og i pausen kom jeg i snakk med en Brann-supporter fra Lakselv under tribunen. Tidlig om morgenen hadde han bestemt seg for å kjøre de åtte timene til Tromsø. Litt fordi han bare hadde én øl i kjøleskapet, men mest fordi han ville se Brann. Mens vi sto og snakket kom lagene på banen igjen, og etter bare noen sekunder scoret Brann, uten at verken jeg eller min Lakselv-tjommi fikk sett målet.

Det blir ikke alltid mål og finspill når du reiser på tur for å se Brann. Men det skjer alltid noe merkelig. Du møter folk du aldri ellers ville møtt. Som en Brann-supporter fra Lakselv.

3. Når våren kommer og sesongen starter, dukker det opp mange kjente fjes. Folk du gjerne har kjent i over 20 år, men kanskje bare treffer i Brann-sammenheng.

Det som er litt spesielt, er at du ikke alltid vet hva de faktisk heter.

Brølet, Sushi, John Lennon, Ketchupen, Brølet og Fylkesmannen er et tilfeldig utvalg kallenavn fra Brann-miljøet. Og når det kommer til stykket, har det ikke så mye å si hva de heter, heller. Akkurat som at det ikke har så mye å si hva folk driver med når de ikke ser på Brann.

4. Noen ganger skjer det også gøye ting ute på gressmatten. Det aller gøyeste er avgjørende scoringer på overtid. For litt over to år siden på denne tiden scoret Bismar Acosta syv minutter på overtid mot Kristiansund, og sørget for Brann-seier.

Stadion eksploderte av glede, og jeg endte vel opp omtrent syv rader foran der jeg egentlig sto, i omfavnelse med en eller annen fremmed person – uten engang å ha spritet meg med Antibac først.

Jeg gleder meg til det skjer igjen.