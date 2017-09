I dag er det en uke siden min siste arbeidsdag i BT-bygget i Krinkelkroken.

I 17 år var vi der, og på den tiden skjedde det mer i mediebransjen enn noen kunne spå.

Bygget i Krinkelkroken har åtte etasjer. Da vi flyttet inn, satt vi ganske så trangt.

Men mange annonsekroner og tårer er rent i havet siden den gang, og da vi flyttet ut trengte vi bare tømme tre etasjer. Resten var for lengst utleid til andre.

Den voldsomme utviklingen førte til at BT var i kontinuerlig endring. Når ikke vi i redaksjonen ble omorganisert, skjedde det noe på markedsavdelingen eller i distribusjonen. Selv ledelsen omorganiserte seg selv gang på gang, og disse prosessene førte til at også avishuset ble bygget om i et bankende kjør.

Nå har vi flyttet, men én mann blir igjen i Krinkelkroken. Elektrikeren Vidar kom innom for å skifte en lyspære en dag i 2001, og siden har han vært der. Han har strukket sikkert hundre tusen kilometer med kabel, flyttet på mengder av lysrør og satt opp nye kontakter oftere enn du og jeg går på do.

Våre stadige ombygginger ble elektriske Vidars levebrød. Nå håper jeg de nye eierne fortsetter å bygge om, sånn at vår mann huselektrikeren får være der til han blir pensjonist.

Ingen kjenner nemlig krinkelkrokene i Krinkelkroken bedre enn ham.