Som eneste land i verden, har Norge valgt å satse alle kortene på DAB+.

At verdens øvrige 192 land sier nei, forteller vel det meste om denne 25 år gamle teknologien – som sikkert kunne vært bra – hadde det ikke vært for at internett trolig er kommet for å bli.

Bilen er det optimale sted for lytting til radio. Før i tiden hørte jeg mye på NRK, men de har meldt seg ut. I september valgte P4, Radio Norge og vår egen bergenskanal å gjøre det samme. De meldte seg rett og slett ut. Men jeg fortviler ikke.

Radio Sotra leverer nemlig så det holder. Min høyst oppegående FM-radio i Volvoen fra 2014 står innstilt på 105,5, og jeg er etter hvert godt informert om det meste som skjer på Sotralandet.

Køntrimusikken står sterkt blant øyboerne, og det gjenspeiles i artistvalget. Men det gjøres unntak. Både Queen og Coldplay, Kygo og Springsteen har bølget gjennom FM-båndet fra et sted der ute i havgapet. Avbrutt av korte reklamesnutter, er det musikk nonstop. I alle fall når jeg ruller på veiene.

Det betyr naturligvis ikke at kanalen er uten forbedringspotensial. Enkelte av radiovertene kunne med fordel vært sendt på moderniseringskurs, og noen av de journalistiske prioriteringene kan det nok stilles spørsmål ved. For eksempel da kanalen valgte å sende hele kommunestyremøtet live her om dagen. Det ble for sterkt selv for meg.

Redningen hadde jeg i lommen. iPhone med nedlastet nettradioapp.