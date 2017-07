Ikke smell med døren. Du kan få den over fingrene.

I en episode av TV-serien «Friends», krangler vennegjengen. De raser ut av rommet gjennom hver sin dør som de smeller igjen etter seg. Phoebe er sist, men da er det ikke flere dører igjen. Hun finner et skrin i stedet og smeller lokket igjen.

Den følelsen du har når du kan smelle døren igjen etter deg, er fantastisk. Men noen ganger går det galt. En gang laget jeg en scene på en blomsterbutikk på grunn av skandaløs service. Jeg klasket buketten i disken og sa at her ble det ingen handel. Vel ute av døren gikk det opp for meg at dette var eneste åpne blomsterbutikk en lørdagskveld i sentrum, og jeg måtte ha en bukett. Nå. Det ble en skrekkelig kanossagang.

Eller da jeg endelig klarte å finne en ny bredbåndleverandør til min adresse. Den gamle hadde jeg kriget med i ett år. Jeg skrev en triumferende og spydig e-post, og klasket igjen lokket på laptopen. Så ringte montøren fra den nye leverandøren. De kunne ikke levere hos meg likevel. Ny pinlig kanossagang.

Dagen etter ringte den forhatte kundeservice og skulle ha bekreftet gjenoppretting av oppsagt avtale. Samtalen begynte med «Heisann, smeisann, Anne!!».

Da ønsket jeg meg tilbake til fasttelefonens tid. Da jeg kunne smelle på røret.