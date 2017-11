Reiselivsnæringen har i lang tid undervurdert hotdogturismen. Selv ikke da noen karer fra Stavanger satte seg i en robåt med bergensinstitusjonen Trekroneren som mål, våknet selskapene som skal lokke turister til byen vår.

Hvor er kreativiteten som tilbyr hotdogformede brosjyrer tilpasset lokale språk som østlandsk ("pølse i lompe som du aldri før har smakt det!")? Eller guidede turer til nevnte hotdogbod?

Samme det, selv var jeg nylig hotdogturist på den eksotiske øyen Gran Canaria. Internett hadde for lengst satt meg på sporet av et spesielt spisested. Her er 16 hotdogtyper for salg, det vil si, selve hotdogen er den samme – fyllet er greien.

En overdådig greie, for å være presis, spesielt i menykategorien "super special hot dogs". Store biter cherrytomat under et teppe av cheddar toppet med karamellisert løk og jalapeños? Måtte jo prøves, så da var det bare å sette leiebilen i gir og be om sving-for-sving-instrukser fra passasjersetet.

Det smakte, det gjorde jo det. For å være sikker på at det smakte måtte flere varianter testes. En hotdogturist nøyer seg selvsagt ikke med én smak.

Til slutt var uansett ikke erkjennelsen til å unngå. Mot Trekroneren kunne ikke den langreiste hotdogsmaken måle seg.