Nå er det halvannen måned siden tårene rant i strie strømmer på flyplassen. Tårebonanzaen kom av at vi sendte husets korteste til USA for et år. Hun hadde vært smart nok til ikke å ta på maskara for anledningen. Vi andre så ut som en katastrofe da vi forlot flyplassen.

Vi utsatte å kjenne på den barnløse tilværelsen ved å dra rett på ferie. Det var fantastisk å være på voksenferie i flere uker. Å spise middag akkurat så seint på kvelden som vi ville. Å ta joggeturer både seint og tidlig, og å bade akkurat så ofte som jeg selv følte for.

Men da hverdagen startet igjen, kjente vi godt hvor tomt det var i huset. Heldigvis er det lett å få oppdateringer på tilværelsen «over there» i vår digitale tidsalder. Det største savnet, forhåpentligvis utenom oss, har vært leverpostei.

Huset korteste har et ganske snevert kosthold, og har spist leverpostei til lunsj og kvelds siden hun var to. Da vi kom tilbake fra ferie måtte jeg sende en «carepackage» til henne: Norsk melkesjokolade til vertsmoren, og leverposteibokser til henne.

Det viste seg at det antakelig er den mest eksklusive leverposteien jeg noensinne har kjøpt. Den er ganske rimelig i butikken, men seks plater sjokolade og seks bokser leverpostei kostet 560 kroner i posten. Håper hun smører tynt på skiven, for dette kan bli et dyrt år.