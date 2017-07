Det plager meg litt at ingen av disse guttene vet å spille polo.

Utestedet invaderes. Som en mongolsk hær, kommer hesteflokken galopperende inn gjennom døren. Ralph Lauren-hester på genser, caps og T-skjorte.

Det er pene klær. Men det plager meg litt at ingen av disse guttene vet å spille polo. De har jo aldri sittet på en hest engang.

Akkurat som at seiljakker ikke garanterer seiling, vaffeljakker ikke sier noe om hvor mye du har ridd, eller oilskin-jakker sier noe om hvor mye du liker fjellet og regnet. Hvor mange med 6000 kroners Fjellreven-jakker har vært på ekspedisjon nord for polarsirkelen?

Jeg vet ikke om det var hos hele min generasjon feilen var, eller klientellet på Calibar.

Jeg stikker på Legal i stedet.

Fader. Her er det jo for mange sjømannstatoveringer og ingen sjømenn. Det er for mange cowboyskjorter og nada cowboyer. Ikke det grann bedre.

Mens jeg sitter der og banner over selvrealisering ser jeg opp, og ser rett på en mann. Styggen sjæl. En landkrabbe med riktige tatoveringer og en marinefrakk.

Mens jeg ser nærmere etter, går det opp for meg. Han har aldri skutt ordentlig med våpen, jaktet noe dyr, løpt med okser, satt foten på Grønland eller seilt et skip selv.

Jeg ser på et speil. Styggen, han er meg.