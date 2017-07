Det er den tiden på året – studentene strømmer snart på, og i løpet av en drøy uke skal samtlige av dem innom møbel-labyrinten i Åsane. Her er fem varehusvettregler for hvordan du overlever neste Ikea-utflukt.

1. Planlegg turen og meld fra hvor du går. Ta høyde for kranglende kjærestepar og utsolgte rammemadrasser. Det tar alltid dobbelt så lang tid som du tror. Minst.

2. Tilpass turen etter evne og forhold. Legg aldri ut på Ikea-tur uten trening. Er du allerede irritert på handlefølget, kan du med fordel utsette handleturen et par uker.

3. Bruk kart og kompass. Vit alltid hvor du er. Dette tipset er riktignok enklere sagt enn gjort, men for all del – hold sammen! Har du først trådt utenfor den oppmerkede pilstien og mistet samboeren i virvaret av skrivepulter og bokhyller med merkelige skandinaviske guttenavn, kan du snart forvente å høre navnet ditt over kunderadioen.

4. Spar på kreftene og søk ly om nødvendig. Gå rolig ut fra start og ikke overvurder egen utholdenhet. Det er mulig dette er grunnen til at Ikea har plassert en ekstra kafé allerede i midten av kjøkkenavdelingen.

5. Vend i tide, det er ingen skam å snu. Selv om det kan virke umulig i det som synes å være en uendelig labyrint, går det faktisk an å snu. Slipp telysholderen som på en eller annen måte har havnet i handlevognen og se opp for små barn høye på sukker, forvirrede studenter og fortvilte foreldre på jakt etter unger på veien. Du kommer ut til slutt.