Foruten å sørge for at komfyren er avslått når jeg går ut, hadde jeg en eneste oppgave.

Det hele begynte da jeg flyttet sammen med min kjæreste i fjor sommer. Hun har vesentlig bedre estetisk sans enn meg, og har dermed fått gjennomslag for at hjemmet vårt skal inneholde planter. Levende planter.

En av disse plantene faller utenfor kategorien «søt liten blomst», og kan heller omtales som en busk. Denne står midt i stuen og er stor nok til å drive et middels imponerende økosystem (den er for liten til å klatre i). Jeg vet ikke helt hva jeg føler for denne planten, annet enn at den nok hadde passet bedre i en botanisk hage enn i en liten stue.

Nå som hun har dratt hjem til foreldrene på sommerferie har jeg, foruten å sørge for at komfyren er avslått når jeg går ut, hatt en eneste oppgave – å sørge for at planten overlever. En forutsetning for å klare dette er å vanne den regelmessig, har jeg hørt.

Så, hvordan redder man en plante som er i koma etter et uaktsomt drapsforsøk?

Kan AMK-bistå? Er blomster-Finn tilgjengelig? Eller finnes det en identisk plante som umerkelig kan erstatte den nåværende utveksten uten at noen merker det?

Kjære, hvis du leser dette:

Unnskyld.