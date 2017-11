«Vil du ta din løping til neste nivå?» Det er treningssenteret som spør. Dei tilbyr eit utval produkt som skal gjera susen. Med ny T-skjorte, nye skor og tights skal det neste nivået vera innanfor rekkjevidd, lovar dei.

Alt det krev, er ei lita investering i knakande flott og fargerikt utstyr. Til 30 prosent rabatt, attpåtil.

Eg er heilt klart klar for å ta springinga mi til neste nivå. Snart 60 år gammal burde det vera på høg tid, skulle eg meina, at det vart litt fart i sakene. Røynsle åleine burde vel borga for ein personleg rekord eller to.

Sist eg deltok i eit idrettsstemne, gjekk det skikkeleg gale. Eg braut lårbeinet i samband med eit lengdehopp.

Gongen før det gjekk det ikkje fullt så gale, men gale nok. Eg pådrog meg ein formidabel strekk på framsida av låret ved utgangen av svingen inne på Arna idrettspark. Eg sprang 200 meter i KM for veteranar, som oppvarming til 800-meteren og 5000-meteren litt seinare på dagen. Eg laut trekkja meg, rimelegvis.

Sidan beinbrotet i 2014 har eg knapt sprunge, men lovnaden frå treningssenteret eg er medlem i, er så forlokkande at eit comeback no er brennaktuelt. Kven vil ikkje kjenna gammal saft i fråsparket? Ein spurt som det luktar svidd av? Som den gongen eg sprang 800-meteren på mindre enn to minuttar.

Skit i nytt nivå, får eg det gamle tilbake, kjem det ikkje eit knyst frå meg!