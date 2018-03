BT-journalist Roar Lyngøy gir deg tre plusser og tre minuser med våren.

Det uslåelige med våren er lyset. Lyst når man våkner, og lyst når man kommer hjem fra jobb. Man får mer energi. Solen begynner å varme, og fuglekvitring og dufter fra naturen viser oss at noe er på gang. Deilig!

Snødekte, majestetiske fjell er flotte å se på. Men alle dere vinter- og skifantaster der ute, nå er det vår tur: Vi som elsker å trakke opp Byfjellene med joggesko.

Nå er det bare å glede seg. Etter vår kommer sommer. Late feriedager, nye opplevelser og forhåpentlig masse sol og varme. Men alle vestlendinger: Husk at våren ofte er den fineste tiden her på våre kanter.

Så til det negative. Den første skikkelige vårdagen fant jeg ut at bilen måtte få en vask. Problemet var at jeg ikke var den eneste som tenkte slik: Køen utenfor vaskehallen var kjempelang. Problemet med våren er at vi blir så driftige. Burde ikke huset snart males?

Når våren endelig er der kommer vi ut fra hulene våre. Og det er ikke bare vi mennesker som vil ut i varmen. Katter og hunder remjer og uler og skal ut for å markere seg. Ikke et hushjørne eller bildekk får fred fra infernalske lukter.

For en som har bursdag i mars er denne årstiden alltid en påminnelse om at man blir eldre. Bursdager er stas i alderen 1 til 20, så går det nedover. Jeg har dessverre bikket feil vei på skalaen!