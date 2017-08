– Vi er på full fart inn i høsten, og snart er det november og det hele skal avgjøres.

Vi er kommet i den fasen hvor fotballhjerter i Norge enten brister eller varmes. Årets utfall kan skimtes i det fjerne. Noen gleder seg til eliteserie-pausen er over, for da kan de fortsette å se laget sitt i kampen om medalje.

For andre er det ikke så godt å være fotballsupporter om dagen. Kanskje laget ditt sliter i bunnen av tabellen, og tanken om at neste sesong muligens må spilles i en annen divisjon lusker i bakhodet. Kanskje hadde det vært greit med en litt lenger pause, for du er ikke klar for å vitne elendigheten igjen helt ennå.

Noen ligger midt på treet og realiteten om at det er her man kommer til å ende opp er kanskje vondere enn om man skulle lagt i bunnen. I bunnen er det i hvert fall spennende.

Noen vil sitte med knuste hjerter, andre med hjerter som kan varme opp en hvilken som helst kald novemberkveld.

Noen er bekymret for fremtiden, andre gleder seg til fortsettelsen.

Det viktigste i fotballen er å ha ubetinget kjærlighet. Så vil ubetinget kjærlighet føre med seg både vonde og gode dager. Men hold fast ved det. For uansett om laget ditt kjemper i toppen eller bunnen, trenger de deg nå.

God høstsesong!